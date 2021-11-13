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Felis’ten Allianz Türkiye’ye 6 ödül

Sigorta şirketi Allianz Türkiye, pazarlama iletişimi alanında Türkiye’nin en prestijli organizasyonlarından olan Felis Ödülleri’nden 6 ödülle döndü.

Ekonomi 13.11.2021, 10:35
Felis’ten Allianz Türkiye’ye 6 ödül

Sigorta şirketi Allianz Türkiye, pazarlama iletişimi alanında Türkiye’nin en prestijli organizasyonlarından olan Felis Ödülleri’nden 6 ödülle döndü.

Allianz Türkiye, pazarlama iletişiminin tüm disiplinlerinde üreticilik, etki ve kaliteyi onurlandıran Felis Ödülleri’nde 6 ödüle layık görüldü. Şirket, “97 Yıldır Hayatın Her Anında Allianz Seninle” reklam filmiyle ‘Üretimde Ustalık ve Tasarım’ bölümü altındaki ‘Müzik ve Ses Tasarımı’ kategorisinde Felis Ödülü’nü alırken, ‘Yönetmen’ kategorisinde de Başarı Ödülü’nün sahibi oldu. Allianz Teknik’in lansmanı ‘Kelebek Etkisi’ projesiyle ‘Dönüştüren Pazarlama Etkisi’ bölümü altındaki ‘En İyi Pazarı Geliştiren’ ve ‘En İyi Ürün/Hizmet Lansmanı’ kategorilerinin ‘B2B’ başlıklarında Başarı Ödülü’nü alan şirket, ‘HEY! Bir Çevik Dönüşüm Yolculuğu’ ile ‘PR’ bölümü altındaki ‘İç İletişim Yönetimi’ kategorisinden ve Allianz Motto Müzik’in ‘Yanında Allianz, Hayatında Müzik’ projesiyle ‘Medya’ bölümü altındaki ‘Finansal Hizmetler’ kategorisinden de Başarı Ödülü’yle döndü.

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı Felis’te 6 ödüle birden layık görülmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Kırcı sözlerine şöyle devam etti: “Şirket olarak tüm gücümüzü müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için kullanıyoruz. Bu bakış açısıyla yön verdiğimiz projelerimizle her zaman müşteri odaklı olmayı hedefliyoruz. Yenilikçi fikirlerle harmanlayarak ortaya koyduğumuz üretici projelerin ve müşteri odaklı yaklaşımımızın takdir görmesi bizler için büyük bir gurur. Concept ve V for Viral ile birlikte hayata geçirdiğimiz projelerimiz ve kampanyalarımızla aldığımız bu ödüllerle, çabalarımızın karşılıksız kalmadığını görüyor, daha iyisini ortaya koymak için ekip olarak motive oluyoruz.”

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