FED’İN VERECEĞİ MESAJLAR İZLENECEK
ÜNLÜ & Co'mment: “Fed’in vereceği mesajlar izlenecek” dedi.
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FED’İN VERECEĞİ MESAJLAR İZLENECEK
Günün en önemli konu başlığını üç hafta önce gerçekleştirilen Fed toplantısının tutanakları oluşturuyor. Hatırlanacağı gibi Fed söz konusu toplantıda beklendiği gibi yeni bir adım atmazken ortalama %2 enflasyon ve istihdamın daha geniş bir tabana yayılması gibi hedefler açıklamıştı. Tutanaklardan yeni bir bilgi çıkma ihtimali oldukça düşük bulunuyor. Ancak Fed yetkilileri tutanaklar vasıtasıyla bir kez daha mali desteğin önemine dikkat çekebilir. Kaldı ki, Powell da dün yaptığı konuşmada benzer mesajlar verdi. Trump’ın hastaneden taburcu olması ile birlikte teşvik paketi çalışmalarının hızlanacağı ve seçimden önce Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında uzlaşmaya varılacağına yönelik beklentiler varlık fiyatlarını hafta başından bu yana destekleyen ana konu başlıklarından biri olarak çalışıyordu. Ancak anlaşmazlıkların sürmesi nedeniyle ABD Başkanı Trump görüşmeleri durdurarak seçim sonrasını adres gösterdi. Buna bağlı olarak da yeni güne başlarken risk iştahının kısmen daraldığını ve USD’nin değer kazandığını görüyoruz.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul’da risklere rağmen yukarı yönlü hareket alanı korunuyor. BIST-100 endeksi son dört haftadır arka arkaya değer kazanırken teknik açıdan baktığımızda da bir süredir olduğu gibi endekste yukarı yönlü hareket alanının korunduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Bu noktada endeksin son iki aydır içinde seyrettiği kanal direncinin üzerini (1165) test etmeye başlamasını oldukça dikkat çekici bulurken mevcut göstergeler eşliğinde bir süredir dikkat çektiğimiz gibi 1180 puanı ilk hedef olarak görmeye devam ediyoruz. Ancak TL’deki kırılganlık, jeopolitik risklerin artış göstermesi, S-400’lere dair soru işaretleri ve teknik açıdan direnç bölgesine yaklaşılması dün endeksin zayıf bir performans sergilemesine neden oldu. Tüm bunlar kısa vadede daha düşük seviyeler görmemize yol açabilecek olsa da şimdilik ana trendin değiştiğini düşünmüyoruz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD daha fazla destek bulmakta zorlanıyor. Risk iştahındaki toparlanmaya paralel olarak dolara olan talebin azalması son birkaç günde paritede yukarı yönlü denemeler görmemizi sağlamıştı. Yükselişler şimdilik genel görünümü değiştirmemiş olsa da kısa vadeli indikatörlerin toparlanma sinyalleri vermeye başlamış olması daha yüksek seviyelere kapının açık olduğunu gösteriyor. Ancak ABD’de mali teşvik paketi görüşmelerinden bir kez daha sonuç alınamaması ile risk iştahı daralırken bunun kaçınılmaz olarak pariteye negatif yansıdığını görüyoruz. Dolar güne küresel ölçekte güçlü başlarken bunun gün içinde parite üzerinde ne derece baskı oluşturacağını izleyeceğiz. Teknik açıdan 1,1710’un üzerinde kalınması EUR/USD’de son dönemde yukarı yönlü tepkiye işaret eden görünümün çok fazla bozulmamasını sağlayacaktır.
USD/TL 7,80 sınırında. Son birkaç gündür çok belirgin bir değişim göstermeyen USD/TL ağırlıklı olarak 7,72-7,79 bandında işlem görüyordu. Ancak artan jeopolitik riskler, S-400’lere ilişkin soru işaretleri ve ABD’de teşvik paketi görüşmelerinin durması ile doların küresel ölçekte değer kazanması 7,80’in üzerinin test edilmesine neden oluyor. Kısa vadede özellikle TCMB’nin izleyeceği para politikasının TL’nin performansında belirleyici olacağını düşünüyoruz. Merkez Bankası’nın son dönemde olduğu gibi ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini kademeli olarak yukarı taşımaya devam etmesi kırılganlığın azalmasına yardımcı olacaktır. Bu noktada fonlama maliyetinin ilk etapta gecelik borç verme faizi olan %11,75 seviyesine yaklaşmayı sürdüreceğini tahmin ediyoruz. Diğer taraftan CDS’lerin görünümü de TL açısından belirleyici faktörlerden biri olacaktır. Son birkaç günde daha ılımlı bir seyir izliyor olsak da Türkiye’nin 5 yıl vadeli primi göreceli olarak yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Geri çekilmenin devam etmesi TL açısından şartları iyileştirebilir.
Kaynak: Matriks
Ons altın 1900 doların üzerinde tutunamadı. Dolar endeksindeki yükselişin tersine dönmesinin desteğin arkasına alan ons altının hafta başından bu yana 1920 dolar sınırına kadar tepkiler verdiğini gördük. Diğer taraftan Kongre’de devam eden teşvik paketi çalışmaları da likidite koşullarını destekleyeceği için altına yönelimi tetikleyebilecek bir unsur olarak öne çıkıyordu. Ancak görüşmelerin bir kez daha durması ve doların yönünü yukarı çevirmesi altının da kazanımlarını geri vermesine neden oluyor. Teknik açıdan baktığımızda ise özellikle 1920 dolar seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Bir süredir dikkat çektiğimiz gibi kısa vadede ilk direnç noktası olarak gördüğümüz bu seviye ve sonrasında 1930 dolar trend direnci aşılmadıkça yukarı yönlü hareketlerin büyük resmi değiştirmeyeceğini düşünüyoruz.
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