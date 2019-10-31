FED yine faiz indirdi

Küresel piyasaların odaklandığı faiz kararı resmen açıklandı. Federal Açık Piyasa Komitesi (Fed) faiz indirimlerine devam ediyor. Fed faizi yüzde 0,.25 oranında indirerek yüzde 1,50-1,75 seviyesine çekti.

Fed faiz kararını 2'ye karşı 8 oyla aldı. Böylece 2019 yılında, üst üste 3 kez faiz indirimi yapılmış oldu.

Fed açıklamadaki ifadelerini değiştirdi, gelecek verileri izlemeye devam edeceği ifadesini tekrarladı.

Fed faiz indirimini, Çin ile ticaret savaşından ve global büyümedeki yavaşlamadan korumak amacıyla yaptığını belirtti.

Faiz indirimi kararına Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ve Kansas City Fed Başkanı Esther George muhalefet etti. Her iki üye de ekonominin faiz indirimlerine son vermek için yeterince güçlü olduğunu öne sürdüler.