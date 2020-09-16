Fed toplantısı ve Powell'ın açıklamaları yakından takip edilecek

Piyasa Gündemi

Aşı çalışmalarıyla ilgili yapılan olumlu açıklamalar piyasalardaki iyimser beklentileri ve risk iştahını destekliyor. Oracle'ın TikTok teklifine ilişkin süreç de piyasaların takibinde yer alıyor. Bu hafta merkez bankalarının toplantıları ön plana çıkıyor. Bugün sona erecek Fed toplantısında paylaşılacak ileriye dönük projeksiyonlar ve Türkiye saati ile 21:30’da başlayacak Powell’ın konuşması risk iştahı ve piyasalar üzerinde etkili olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 15:30 ABD – Perakende Satışlar Önem: Yüksek

• 21:00 ABD - Fed Faiz Kararı Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Aşı kaynaklı iyimser beklentilerin katkısıyla küresel hisse piyasalarında pozitif fiyatlama dün de devam etti. Olumlu havanın etkisiyle genel olarak yukarı yönlü bir seyir izleyen BIST-100 Endeksi, endeksteki ağırlığı yüksek TCELL hissesinde yaşanan anlık sert düşüş nedeniyle dalgalansa da günü %0,36’lık yükselişle 1.111,24 seviyesinden tamamlamayı başardı. ABD borsaları günü yükselişle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın hafif alıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne yataya yakın karışık açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,48 – 7,49 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibariyle 7,48’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Dün 1.113’teki ilk direncini geçtikten sonra 1.118’e kadar yükselen BIST 100’de bu seviyelerden gelen sınırlı kar satışlarını izlerken TCELL hissesinde görülen ve devre kesiciyle sonlanan sert düşüşün etkisi satışları hızlandırdı. Gün içinde 1.096 civarına kadar gerileyen endeks devre kesiciden sonra TCELL’deki hareketin geçici olduğunun görülmesiyle birlikte yönünü tekrar yukarıya çevirdi. Dün gün içinde olan bu hareketi göz ardı ettiğimizde endeksin kademeli yükseliş serisini devam ettirdiğini söylemek mümkün. BIST 100’de hacim desteği ile birlikte 1.113 yeniden geçilebilecek olur ise en önemli dirençlerden biri olarak izlediğimiz 1.122’ye kadar bir hareket görülebilir. Buranın üzerinde de 1.141’i konsolide kanalının üst bandı olarak izlemeye devam ediyoruz.