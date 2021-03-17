Fed toplantısı ve Powell'ın açıklamaları piyasaların odağında yer alacak

Piyasa Gündemi

Son günlerdeki AstraZeneca aşısı ile ilgili haberlerin ardından Avrupa Birliği dün BioNTech-Pfizer'in geliştirdiği aşıdan ikinci çeyrekte 200 milyon dozun üzerinde teslim edeceğini açıkladı. Bugün sona erecek olan Fed toplantısı küresel piyasaların odağında yer alacak. Fed’in bu toplantıda ek bir aksiyon alması beklenmezken, Fed Başkanı Powell’ın mesajları ile yayınlanacak ekonomik projeksiyonlar küresel çapta fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 13:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek

• 21:00 ABD – Fed Faiz Kararı Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Merkez bankası toplantılarının ön planda olduğu haftada risk iştahı gücünü korurken, uzun vadeli tahvil faizlerindeki sakin seyrin de etkisiyle küresel hisse piyasalarında yukarı yönlü bir fiyatlama kaydedildi. Yurt dışındaki olumlu hava ve FROTO hissesindeki güçlü yükselişin katkısıyla BIST-100 Endeksi dün günü %0,96’lık yükselişle 1.570,42 puandan tamamladı. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, bu sabah ABD vadelileri yataya yakın hafif satıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne yataya yakın açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,49 – 7,51 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibariyle 7,50’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Dün FROTO başta olmak üzere hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktığı endekste kapanış bazlı rekor kırıldı. Kapanışın gerçekleştiği 1.570 aynı zamanda tarihi zirvenin bulunduğu 1.582 öncesinde izlediğimiz ilk ara direnç konumunda idi. Hafta başından beri hacimsiz ve sıkışık bir görünümle beklenen Fed toplantısı bu akşam, TCMB toplantısı da yarın sonlanacak. Bu akşam ve yarın bu toplantıların etkisi ile volatilite artabilir. Dünkü yukarı yönlü harekete karşın işlem hacminin zayıf kalması dikkat çekti. Endekste ilk desteğimiz 1.550 seviyesinde bulunuyor. Buranın altında teknik görünüm zayıflayabilir. Yukarıda ise 1.582’deki tarihi zirve önemli bir direnç konumunda. Bu süreçte buranın üzerinde kapanış olup olmaması önemli olacaktır.