FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Piyasaların gözü FED faiz kararına çevrildi. Haziran ayı Fed toplantısı dün başladı. Fed toplantısı sonrası dünyanın merakla beklediği faiz kararı bugün açıklanacak. Peki açıklama saat kaçta olacak? İşte kritik karar öncesi tüm ayrıntılar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED faiz kararı toplantıları iki ayda bir gerçekleştiriliyor. 14-15 Haziran tarihlerinde yapılacak. Haziran 2022 Fed faiz kararı ise bugün Türkiye saati ile 21:00'de açıklanacak. Faiz kararı sonrası Jerome Powell 30 dakika sonra kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.
FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI DALGALANIYOR
Ons altın dün 1.805 dolar bandına kadar çekilirken, yeni günde ise 1.805-1.820 dolar bandı arasında gerçekleşti. 2022 zirvesi dikkate alındığında Fed baskısı altına giren ons altın fiyatı yüzde 13'e yakın değer kaybetti.
FED TOPLANTI TARİHLERİ 2022
2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)