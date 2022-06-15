FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı toplantıları iki ayda bir gerçekleştiriliyor. 14-15 Haziran tarihlerinde yapılacak. Haziran 2022 Fed faiz kararı ise bugün Türkiye saati ile 21:00'de açıklanacak. Faiz kararı sonrası Jerome Powell 30 dakika sonra kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI DALGALANIYOR

Ons altın dün 1.805 dolar bandına kadar çekilirken, yeni günde ise 1.805-1.820 dolar bandı arasında gerçekleşti. 2022 zirvesi dikkate alındığında Fed baskısı altına giren ons altın fiyatı yüzde 13'e yakın değer kaybetti.