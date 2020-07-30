Fed sonrası piyasalarda karışık seyir

Fed'in pandemiden tahrip olan ekonomileri desteklemek için faiz oranlarını sabit tutması kararı sonrasında yükselişe geçen küresel piyasalar, bu sabah itibarıyla karışık bir görünüm sergiliyor. Fed'in faiz oranını sabit tutup, gerektiğinde "her türlü aracı" kullanacağını belirtmesi ile Wall Street'in üç ana endeksi günü yükselişle kapatmıştı. ABD vadelileri ise bu sabah itibarıyla yüzde 0,2 civarı ekside . Asya'da ise Çin ve Japonya'daki hafif eksiler dışında alıcılı bir seyir hakim.

Fed'in tüm üyeleri 15 Mart'tan bu yana geçerli olan yüzde 0 ile yüzde 0,25 arasındaki kısa dönemli faiz hedef aralığının sabit tutulması yönünde oy kullandı.



Yurt içi piyasalar ise Arefe Günü nedeniyle saat 12:30'da kapanacak. İşlemlerin düşük hacimli seyretmesi beklenirken dolar/TL güne 6,97'den euro/TL ise 8,20'nin hemen üzerinde başladı.

Dolar, iki yılın dibinde

Dolar, yatırımcıların ABD'deki yükselen koronavirüs vakalarının ekonomiye olan etkileri konusundaki artan endişeleri ve mali destek paketi üzerinde Kongre'de hala uzlaşma çıkmaması nedeniyle iki yıllık dip seviyesine düştü. Dolar üzerindeki baskı Fed'in dünkü faiz kararında para politikasını daha da gevşetmeye açık kapı bırakmasıyla devam etti. Dolar sepet kur karşısında 2018 ortasından beri en düşük seviyesinin yakınında 93.344'te seyretti.

Dolar, Fed'in aşırı gevşek para politikasına gelecek yıllarda da devam edeceği beklentileri ve faiz oranlarını yükseltmeden önce enflasyonun daha önce belirtilenden daha yukarı çıkmasına izin verebileceği yönündeki spekülasyonlarla değer kaybetmekteydi. Dolar bu ay euro karşısında yüzde 4,6, yen karşısında ise yüzde 2,7 değer yitirdi. Mayıs ortasından bu yana başlıca para birimleri karşısındaki kayıpları yüzde 7'yi buldu.

Altın 2.000 dolar direnci sonrası geriliyor

Altın, Fed'in koronavirüsten tahrip olan ekonomiyi destekleme konusundaki güvencesini yinelemesi sonrası risk iştahındaki artışla geriledi. Altının 2,000 dolarlık fiyat seviyesini geçmesi beklentileri ise kısa dönemde direnç gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 1.965 dolara inerken, ABD altın vadelileri ise yüzde 0,3 artışla 1.960 dolara çıktı.

Petrol fiyatları yatay seyir izliyor



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, ABD Enerji Bakanlığı verilerinin stokların 10,6 milyon vadril düştüğünü açıklamasına rağmen, koronavirüs vakalarında yaşanan hızlı artışların akaryakıt talebinde toparlanmayı tehlikeye soktuğu endişelerinin etkisi ile yatay seyir izliyor.

ICE'de yarın sona erecek olan Eylül vadeli Brent petrolü kontrati 43,75 dolar/varil seviyesinden işlem görürken, Ekim vadeli Brent petrolünde ise fiyat düne göre değişim göstermeyerek 43.09 dolar/varil seviyesinde.



NYMEX'de ise Eylül vadeli Batı Teksas petrolü düne göre 5 cent düşüşle 41,22 dolar/varilden işlem görüyor.