banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Sivasspor Avrupa Liginde ilk galibiyetini aldı
Sivasspor Avrupa Liginde ilk galibiyetini aldı
ABD’DE HALK SOKAĞA ÇIKTI
ABD’DE HALK SOKAĞA ÇIKTI
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
Yunanistan'da ülke genelinde karantina ilan edildi
Yunanistan'da ülke genelinde karantina ilan edildi

Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Fed, piyasaların beklediği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed, varlık alımlarında da değişikliğe gitmedi.

Ekonomi 05.11.2020, 23:25
4
Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı

Fed faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizi değiştirilmedi ve yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit kaldı. Aşkın rezervler üzerindeki faiz (IOER) yüzde 0.10, reeskont faizleri de 0.25'te bırakıldı.

Oy birliğiyle çıkan ve beklentinin dışında bir karar vermeyen Fed'in noktasal grafiğinde 2023 yılına kadar sıfır faiz politikasının devamı öngörülüyor.

Kararın ardından ABD borsalarındaki 2.5 puana varan ralli devam ederken, dolar endeksi 93 puanın altındaki seyrini sürdürdü. Dolar/TL cephesinde anlamlı bir değişim olmadı, kur 8.42'de yatay.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
banner378