Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı

Fed faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizi değiştirilmedi ve yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit kaldı. Aşkın rezervler üzerindeki faiz (IOER) yüzde 0.10, reeskont faizleri de 0.25'te bırakıldı.

Oy birliğiyle çıkan ve beklentinin dışında bir karar vermeyen Fed'in noktasal grafiğinde 2023 yılına kadar sıfır faiz politikasının devamı öngörülüyor.

Kararın ardından ABD borsalarındaki 2.5 puana varan ralli devam ederken, dolar endeksi 93 puanın altındaki seyrini sürdürdü. Dolar/TL cephesinde anlamlı bir değişim olmadı, kur 8.42'de yatay.