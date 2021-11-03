Fed, politika faizini değiştirmedi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed varlık alımlarını azaltmaya 15 milyar dolar ile kasım ayı itibarıyla başlayır. Bu karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın açıklama yapması bekleniyor.