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FED ODAKLI BİR GÜN

ÜNLÜ & Co'mment: “Fed Başkanı Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi’nde yeni bir mesaj vermediği sunumunun ardından günün devamında 29 Nisan’da sonuçlanan Fed toplantısının tutanaklarını izleyeceğiz” dedi.

FED ODAKLI BİR GÜN

ÜNLÜ & Co'mment: “Fed Başkanı Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi’nde yeni bir mesaj vermediği sunumunun ardından günün devamında 29 Nisan’da sonuçlanan Fed toplantısının tutanaklarını izleyeceğiz” dedi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:58
2013 Okunma
FED ODAKLI BİR GÜN

FED ODAKLI BİR GÜN

Fed Başkanı Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi’nde yeni bir mesaj vermediği sunumunun ardından günün devamında 29 Nisan’da sonuçlanan Fed toplantısının tutanaklarını izleyeceğiz. Hatırlanacağı gibi Fed söz konusu toplantıda beklentilere paralel olarak para politikasında yeni bir adım atmazken gelecek dönemlere ilişkin karamsar sayılabilecek bir tablo ortaya koymuştu. Bu açıdan bakıldığında tutanakların farkı bir mesaj verme ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak piyasaların ağırlıklı olarak normalleşme süreci kapsamında ekonomilerin yeniden açılmasına ve yılın ikinci yarısında beklenen büyümeye odaklanması nedeniyle üç hafta önceki dönemi değerlendiren tutanakların yaratabileceği olası baskının limitli kalabileceğini düşünüyoruz. Tutanaklarda ayrıca Fed’in daha fazla gevşeme konusunda verebileceği mesajların da varlık fiyatlarında hareketlilik yaratabileceğini düşünüyoruz.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul’da iyimserlik artıyor. Geride bıraktığımız haftayı %2’lik değer kazanımı ile tamamlayan BIST-100 endeksi yeni haftaya da güçlü bir momentumla başladı. Haftanın ilk işlem günündeki %2’yi aşan yükselişin ardından endeks tarihsel olarak en zayıf ayında (son 10 Mayıs’ın 8’i eksi bölgede tamamlandı) artıya geçmeyi başardı. Teknik açıdan bakıldığında iyimser görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Bu noktada 100.000 seviyesinin üzerinde kalındıkça 102.500 ara direnç olmak üzere 104.500 seviyesinin hedefleyeceğini düşünmeye devam ediyoruz. Ancak ABD’de aşı umutlarının azalmasına paralel olarak küresel risk iştahının hafta başına kıyasla zayıflaması Borsa İstanbul’u da limitleyebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

 

Teknik Analizde Öne Çıkanlar

Hisse

RSI

Momentum

MACD-AS

Regresyon

EKGYO

AL

9.03.2020

AL

15.05.2020

AL

18.05.2020

AL

18.05.2020

TTKOM

AL

12.03.2020

AL

12.05.2020

AL

13.05.2020

AL

12.05.2020

YATAS

AL

27.03.2020

AL

14.05.2020

AL

18.05.2020

AL

18.05.2020

Artan iyimserlik EUR/USD’ye destek veriyor. Almanya ve Fransa’nın Euro Bölgesi’ndeki toparlanmayı desteklemek amacıyla 500 milyar EUR büyüklüğünde fon kurmak için birlikte hareket etmesin yanında küresel risk iştahındaki göreceli toparlanmanın desteğini arkasına alan EUR/USD bir kez daha 1,09’un üzerine yükselmeyi başardı. Sık sık dile getirdiğimiz gibi geri çekilmelerin 1,0750’nin üzerinde karşılanması yukarı yönlü denemelere kapı aralıyordu. Haber akışının da destekleyici yönde olması bu eğilimi kolaylaştırıyor. Teknik açıdan yukarıda 1,10’a doğru yönelimin önünde ciddi bir engel bulunmuyor. Ancak Euro Bölgesi ve ABD’deki makroekonomik görünümü karşılaştırdığımızda EUR’nun trende dönüşecek bir değer kazanımı yaşamasını beklemiyoruz.

TL’de değer kazanımları hızlandı. Türkiye’nin yurtdışından swap hattı sağlamak için görüşmeler yürüttüğüne dair haberlerin ardından diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden belirgin şekilde pozitif ayrışan TL yakaladığı momentumu koruyor. Hem swap konusundaki gelişmeler hem de TCMB’nin yarınki PPK toplantısında vereceği kararların beklentiler ile ne derece örtüşeceği kurun kısa vadeli performansında belirleyici konu başlıkları olarak çalışacaktır. Diğer taraftan, her ne kadar teknik açıdan değerlendirme yapmak için uygun bir konjonktürde olmasak da 6,80’nin altındaki rakamların TL lehine hareket alanını desteklediğini söylemek mümkün.

Ons altın hafta başındaki kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Altının ons fiyatı haftaya güçlü bir başlangıç yapmış olsa da özellikle virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının olumlu yönde ilerlediğine yönelik haber akışı kazanımların kısmen geri verilmesine neden oldu. Haber akışının yeniden terse dönmesi ise altının kayıplarını telafi etmesini sağlıyor. Risk iştahının ne yönde ilerleyeceği kısa vadede altının yön tayin etmesinde temel belirleyici olacağı için aşı gelişmeleri başta olmak üzere haber akışını yakından takip edeceğiz. Daha ciddi gelişmeler risk iştahını destekleyeceği için güvenli liman özelliği ile öne çıkan ons altına kaçınılmaz olarak negatif yansıyacaktır. Olası geri çekilmelerde teknik açıdan 1730 ve 1723 dolar seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir. Yukarıda ise 1750 ve 1765 seviyelerini izleyeceğiz.

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