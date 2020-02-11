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FED, koronavirüs için "gözümüz üstünde" diyor

Fed Başkanı Jerome Powell Kongre'deki sunumunda koronavirüsün Çin ve küresel ekonomiye etkilerini yakından takip ettiklerini söyledi.

FED, koronavirüs için "gözümüz üstünde" diyor

Fed Başkanı Jerome Powell Kongre'deki sunumunda koronavirüsün Çin ve küresel ekonomiye etkilerini yakından takip ettiklerini söyledi.

11 Şubat 2020 Salı 17:30
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FED, koronavirüs için "gözümüz üstünde" diyor

Fed Başkanı Jerome Powell Kongre'deki sunumunda koronavirüsün Çin ve küresel ekonomiye etkilerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Yarıyıl sunumunda konuşan Powell ticarete bağlı belirsizliklerin azaldığı ortamda virüs tehdidinin ortaya çıktığını ancak ABD ekonomisinin küresel çalkantılara karşı dirençli olduğunu dile getirdi.

Powell Fed'in 2019 yılındaki seri indirimlerinin ardından para politikasının iyi konumlandığını belirterek "Gelen veriler görünümle genel anlamda uyumlu oldukça para politikası duruşu uygun kalacak" ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 11.02.2020 21:42
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