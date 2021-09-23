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FED'in faiz kararı sonrasında dolar, euro ve altında son durum ne?

Dün akşam ABD Merkez Bankası FED'in açıkladığı faiz kararının ardından gözler bugün de TCMB'nin faiz kararında... Kritik günde dolar, euro, sterlin, gümüş ve altın yükselişe geçti.

Ekonomi 23.09.2021, 09:20
FED'in faiz kararı sonrasında dolar, euro ve altında son durum ne?

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

FED'in bu kararının ardından Türkiye'de piyasalar gözünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevirdi. TCMB'den çıkacak faiz kararı beklenirken piyasada yukarı yönlik hareketlilik sürüyor.

Dolar endeksi 93,34, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi de 381,91 düzeyinde bulunuyor.

Dolar 8,66 TL'den, Euro 10,16 TL'den, Sterlin ise 11,84 TL'den işlem görüyor.

Gümüş 6,31 TL'den fiyatlanırken onsu 1.764 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 487/491, çeyrek altın 790/806, Cumhuriyet altını ise 3.250/3.286 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kripto para piyasaları ise FED'in faiz kararı sonrası yükselişe geçti. Bitcoin 43 bin 966 dolardan, Etherium 3 bin 117 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasasında 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli gayrimenkul devi Evergrande'in iflas edip etmeyeceği de endişeyle takip edilmeye devam ediyor.

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