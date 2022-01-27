Fed'in faiz kararı sonrası piyasalar karıştı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde faizi sabit bırakırken; piyasalara verdiği şahin tonu sürdürdü. Ons altın fiyatları, Fed’in açıklamaları öncesi 1830 dolar seviyesinde bulunurken; özellikle Başkan Powell'ın piyasalara verdiği mesajlarla 1815 dolara kadar geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ocak ayı toplantısı sonuçlandı.

Toplantı sonrası basın açıklamasında bulunan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla piyasalar hareketlenirken; konuşmadan öne çıkan mesajlar şöyle:

-Martta faiz artırma niyetindeyiz

-Faiz artışlarının miktarı konusunda karar vermedik

-Varlık alımlarını durdurmanın zamanı geldi

-Fed'in bilançosu olması gerekenden büyük, bilanço daraltmaya uygun gördüğümüzde başlayacağız

-Enflasyon riskleri hala yukarı yönlü



ALTIN FİYATLARI DALGALANDI

Altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde yaklaşık 2 ayın zirvesini görürken; Fed’in açıklamaları öncesi 1830 dolar seviyesinde hareket ediyordu. Altın Fed açıklamaları sonrası, ilk tepki olarak gün içinde 1824 dolara kadar gerilerken; Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla beraber 1831 dolar seviyesinde 1815 dolara kadar geriledi.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons Altın fiyatları, saat 09:22 itibarıyla ise, 1.813 dolar seviyesinde hareket ediyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram Altın 09:20 itibariyle 794 liradan işlem görüyor.