FED'in faiz kararı sonrası dolar, euro ve altın yeni güne nasıl başladı?
Bu yıl içerisinde faiz arttıracağını açıklayan ABD Merkez Bankası FED, dünkü 2022 yılının ilk toplantısı sonrasında faizleri sabit tuttuğunu açıklamıştı. Peki, FED'in bu kararının ardından dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum nasıl?
Daha önce 2022 yılında faiz arttırımına gideceğini açıklayan FED, yılın ilk faiz kararında faizleri yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. FED'in bu kararı "FED faiz artırımını Mart'a bıraktı" yorumlarına yol açarken, piyasaların FED'in kararına tepkisi de belli oldu.
İşte para piyasalarında son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 13,60 TL'den, Euro 15,28 TL'den, Sterlin ise 18,31 TL'den işlem görüyor.
Altın ve Gümüş
Onsu 1.815 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 786/794, çeyrek altın 1.274/1.302, Cumhuriyet altını ise 5.244/5.305 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş ise 10,19 TL'den fiyatlanıyor.
Bitcoin ve Ethereum
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 36 bin 16 dolardan, Ethereum ise 2 bin 399 dolardan fiyatlanıyor.
Brent petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 90 doları gördü