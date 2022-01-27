FED'in faiz kararı sonrası dolar, euro ve altın yeni güne nasıl başladı?

Daha önce 2022 yılında faiz arttırımına gideceğini açıklayan FED, yılın ilk faiz kararında faizleri yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. FED'in bu kararı "FED faiz artırımını Mart'a bıraktı" yorumlarına yol açarken, piyasaların FED'in kararına tepkisi de belli oldu.

İşte para piyasalarında son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,60 TL'den, Euro 15,28 TL'den, Sterlin ise 18,31 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.815 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 786/794, çeyrek altın 1.274/1.302, Cumhuriyet altını ise 5.244/5.305 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,19 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 36 bin 16 dolardan, Ethereum ise 2 bin 399 dolardan fiyatlanıyor.

Brent petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 90 doları gördü