FED'in faiz hamlesi piyasaları hareketlendirdi! İşte altın ve dolarda son durum...
Piyasalar haftayı yine kritik seviyede kapatmaya hazırlanıyor. FED'in "faiz artacak" açıklamasının ardından dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında hareketlilik gözlemleniyor. İşte son durum...
Küresel piyasalarda dolar, FED'ten gelen "faiz arttırımı" mesajı sonrasında yeniden hareketlendi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bankanın 3-4 Mayıs’ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının ‘masada’ olduğunu söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 7,3 azalışla 67,3 değerini aldı.
İşte piyasalarda son durum...
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 14,71 TL'den, Euro 15,96 TL'den, Sterlin ise 19,17 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Onsu 1.951 dolar olan altında, gram altın 922/923 TL, çeyrek altın 1.483/1.484 TL, Cumhuriyet altını ise 6.104/6.105 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş ise 11,62 TL'den fiyatlanıyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 40 bin 671, Ethereum 3 bin 16 dolardan işlem görüyor.