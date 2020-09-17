Fed'in ekonomik belirsizliklere yönelik vurgusu piyasalara satış getirdi

Fed beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Açıklanan projeksiyonlarda 2023 yılı tahminleri ilk kez yer alırken, 2023 yılı sonuna kadar faiz oranlarında bir değişiklik öngörülmüyor. Powell, enflasyonun %2’ye ulaşıp bunun üzerinde ılımlı bir seyir izleyinceye kadar faizlerde değişim olmayacağını ifade etti. Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler piyasaların gündemindeki yerini koruyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 14:00 İngiltere – BoE Faiz Kararı Önem: Yüksek

• 15:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Fed öncesinde piyasalarda sakin bir seyir izlenirken, akşam saatlerinde sonlanan Fed toplantısı ve Powell’ın açıklamaları sonrasında ABD borsalarında dalgalı bir seyir etkili oldu. Fed’in ekonomik belirsizliklere ilişkin vurgusunun piyasalarda satış baskısını artırdığı görülüyor. BIST-100 Endeksi’nde Fed öncesinde günü %0,37’lik düşüşle 1.107,11 puandan tamamladı. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelileri bu sabah satıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,50 – 7,51 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibariyle 7,50’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

BIST 100 Endeksi’nde bir süredir bahsettiğimiz 1.064 – 1.141 arasındaki ana konsolide kanalı içindeki hareket devam ediyor. Önceki günlerde bu kanal içinde hafif yukarı yönlü hareketleri izlediğimiz endekste dün alımlar yavaşladı ve akşam saatlerinde sınırlı da olsa satışlar izlendi. Endeks son iki günde 1.113’teki ilk direncinin üzerini test etse de bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleştiremedi. Günlük periyotta göstergeler stabil görünümünü korurken alt periyotlarda önceki gün başlayan aşağı yönlü seyir netleşmiş durumda. Endekste 1.100 altında izleyeceğimiz ilk destek 1.085’te iken ana destek bölgemiz 1.075 – 1.064 aralığı olmaya devam ediyor. Yukarıda ise 1.113 ve 1122 güçlü dirençler konumunda.