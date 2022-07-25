Fed Haftasında Artan Resesyon Endişeleri

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi:

"Kripto Paraları Aşağıya Çekiyor Temmuz ayını bitirmeye hazırlanan piyasalar ayın son haftasında FOMC toplantısını bekliyor. Haziran ayı toplantısında 1994’ten bu yana ilk kez 75bp’lık faiz artırımına giden Fed’den bu toplantıda da %80 olasılıkla 75bp’lık faiz kararı alması bekleniyor. İlk olarak ABD’de konut piyasa verileri, haftalık işsizlik başvurularındaki yükseliş derken resesyon korkusu ile yeni bir haftaya başladık. Sene sonuna kadar 200bp faiz artışı yapması beklenen Fed’in son 75bp’lık faiz artışı olabilir. Ayrıca enflasyonda henüz bir düşüş olmasa da 5 yıllık US swap faizleri de rotayı aşağıya çevirmeye başladı. Petrol fiyatları resesyon korkusu ile senenin ilk üç haftalık üst üste eksi kapanışını yaptı. Hem metal hem de petrol fiyatlarındaki bu gerileme enflasyon görünümü açısından daha olumlu sinyaller veriyor. Bu görüntü altında hem Fed hem de resesyon fiyatlaması ile Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarda düşüş yaşanıyor. Cuma günü 1,03 trilyon dolar olan toplam piyasa değeri büyüklüğü bu sabah 985 milyar dolara gerilemiş durumda. Kripto paralarda özellikle bu hafta oldukça kritik olacak; ABD büyümesi, Fed kararı, PCE enflasyonu eşliğinde üç majör veri elde edeceğiz. Bitcoin’de kısa vadede 20.700 – 21.000$ bandına sürükleyebilecek formasyon oluştu. OBO formasyonu onayı vermesi ile mevcut seviyelere kısa süreli bir gerileme ihtimalini artırıyor. Hali hazırda böyle önemli bir Fed toplantısı haftasında piyasa rakamlarının iyileşmesini beklemiyoruz. Piyasalarda endişeler devam ediyor."