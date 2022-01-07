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Fed fırtınası yaklaşıyor!

Fed yetkilileri, yüksek enflasyon görünümü nedeniyle şahinleşmeye devam ediyor. Gevşek para politikasından yana olan Fed yetkilileri dahi son dönemde merkez bankasının bu yıl para politikasını sıkılaştırması gerektiğini ifade etti.

Ekonomi 07.01.2022, 15:32
Fed fırtınası yaklaşıyor!

Fed para politikasını sıkılaştıracak, tek soru bunu ne hızda gerçekleştireceği. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yetkilileri arasında faiz artırımlarının ne kadar çabuk gerçekleştirileceği tartışılıyor.

YETKİLİLER NE DİYOR?

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise dün gerçekleşen farklı bir etkinlikte Bullard’ın sıkılaştırma yanlısı açıklamalarından farklı olarak, kendisinin de bu yıl faiz artırımları beklediğini ancak politikanın sıkılaştırılması konusunda fazla agresif hamlelerde bulunmanın istihdam piyasasına zarar verebileceği uyarısında bulundu.

St Louis Fed Başkanı James Bullard, dünkü açıklamalarında Fed’in Mart ayı kadar erken bir tarihte faizleri yükseltebileceğini ve şu anda enflasyon kaşısında ihtiyaç duyulan daha agresif hamlelerde bulunmak için “iyi bir konumda” olduğunu söyledi.

Bu haftanın başında konuşan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise, uzun süredir savunduğu 2024 yılına kadar faizlerin yükseltilmemesi gerektiği görüşünü terk ederek bu yıl iki Faiz artırımının gerçekleşeceğini beklediğini söylemişti.

İKİ GRUBA AYRILDILAR

Bank Policy Institute baş ekonomisti olan eski Fed ekonomisti Bill Nelson, Fed yetkililerinin şu anda “para politikasını sıkılaştırmak isteyenler ve para politikasını daha da erken sıkılaştırmak isteyenler” olmak üzere iki gruba ayrılmış olduğunu ifade etti.

Fed yetkililerinin çoğunun hâlâ ilk grupta kaldığını belirten Nelson, “bu dağılım, büyük ekonomik sürprizler hariç olmak üzere para politikası için aşağı yönlü değil, yukarı yönlü risklere yol açacaktır” dedi.

Fed yetkilileri bundan yalnızca birkaç ay öncesinde üç gruba ayrılmış durumdaydı. Bazı yetkililer oldukça hızlı sıkılaştırmadan, bazıları daha yavaş bir sıkılaştırmadan, bazıları ise bir yıl ya da daha uzun süre boyunca faizlerin artırılmamasından yanaydı.

ENFLASYON KARAR DEĞİŞTİRTTİ

Ancak enflasyon, Fed’in yüzde 2 enflasyon hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor ve Fed yetkililerinin koronavirüs salgını nedeniyle işlerini kaybetmiş milyonlarca insanın hızlı bir şekilde istihdam piyasasına geri döneceği ya da tedarik zincirindeki darboğazlar nedeniyle görülen fiyat artışlarının yakın zamanda hafifleyeceğine olan inançları azalıyor.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed’in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed’in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.

SON TAHMİNLER

Tutanakların ardından Fed’in Haziran ayı için öngörülen faiz indirimlerine yönelik tahminler Mart ayına çekildi. WSJ’nin aktardığına göre, ekonomik danışmanlık firması MacroPolicy Perspectives’in kurucusu Julia Coronado, tutanakların kendisini Haziran yerine Mart ayında başlayacak olan faiz artırım tahminini yükseltmeye sevk ettiğini söyledi.

Araştırma firması Renaissance Macro’da ekonomist olan Neil Dutta da, “Fed, Mart ayında yürüyüşe geçme yolunda ilerliyor. Onları neyin geride tutacağını görmek zor” dedi.

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