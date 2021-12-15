FED, faiz oranını değiştirmedi

ABD Merkez Bankası FED, faiz oranını yüzde 0 ila 0.25 aralığında sabit tutarak değiştirmezken, 2022 için 3 faiz artırımı sinyali verdi.

ABD Merkez Bankası FED, politika faizlerine ve varlık alımlarının azaltılmasının hızlanmasına ilişkin kararını açıkladı. Faiz oranının yüzde 0 ila 0.25 aralığında sabit tutulduğu belirtilirken, 2022 yılında birden fazla faiz artışı olacağının sinyali verildi. Bugün açıklanan grafiklere göre FED, 2022’de 3 faiz artışı daha beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Salgın ve ekonominin yeniden açılmasıyla ilgili arz ve talep dengesizlikleri, yüksek enflasyon seviyelerine katkıda bulunmaya devam etti" denildi.

FED ayrıca 2023’te 2 kez ve ardından 2024’te de 2 kez daha faiz artırımı olmasının beklendiğini aktardı. Bu yılki faiz artırımının daha da artmasının artık "yalnızca önümüzdeki aylarda iyileşmesi beklenen bir iş piyasasına bağlı olacağını" vurgulayan FED, enflasyonu "geçici" olarak nitelendirdi. FED, fiyat artışlarının "bir süredir" yüzde 2 hedefini aştığını kabul ederken, yeni Omicron mutasyonunun ekonominin gidişatı hakkındaki belirsizliği artırmasıyla birlikte bunun devam ettiğini kabul etti. Yapılan açıklamada, "istihdam kazanımlarının sağlam olduğu", işsizlik oranının ise önemli ölçüde düştüğü belirtildi.

Faiz oranının 2022 sonunda 0.9’a yükselmesi bekleniyor.

FED, işsizliğin yüzde 3.5’e düşeceğini, faiz oranının ise 2022 sonunda 0.9’a yükselmesini bekliyor. FED yıl sonu enflasyon beklentisini 2021 için yüzde 4.2’den yüzde 5.3’e yükseltti. 2021 sonu için çekirdek enflasyon tahmini ise yüzde 2,3’ten yüzde 2,7’ye çıkarıldı.

Powell: "Yüksek istihdam için uzun süre beklemek gerekecek"

FED Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarına ilişkin yaptığı basın toplantısında, işsizlik oranının düşmesine rağmen istihdamın "hayal kırıklığı" yaşattığını söyledi. Powell, "Geçen sonbaharda işsizlik sigortasının kalkması, aşılamanın artması, okulların açılması gibi unsurlar nedeniyle istihdamın artacağını düşünmüştüm. Biraz iyileşme görmeye başladık ancak yüksek istihdam için uzun süre beklemek gerekecek" dedi.

Powell ayrıca Omicron mutasyonunun ekonomiyi etkileyip etkilemediği konusunda Omicron’un bir risk olduğunu, ancak bunun belirsiz olduğunu söyledi. Powell, Omicron’un ekonomi üzerindeki etkisinin "arz yerine talebi ne kadar bastıracağına bağlı olacağını" söyledi.

FED’in faiz artırımı karşısında Microsoft, Amazon gibi büyük firmaların yüzde 1’den daha fazla, Apple’ın yüzde 2’den fazla kazanç elde ettiği belirtildi.