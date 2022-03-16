Fed faiz kararını bugün açıklayacak! 'Tüm dünya akşam 21:00'ı bekliyor'

Tüm dünya Rusya-Ukrayna savaşına odaklanmışken ekonomik anlamda da bugünün büyük önemi var. ABD Merkez Bankası Fed üyeleri faizi yıllar sonra artırmak için toplandı. 11 üyenin vereceği oyla netleşecek olan ve dünya piyasalarında dalgalanma yaratacak karar büyük merakla bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz haftalarda yüksek enflasyonun dizginlenmesi için Faiz artırımına gideceklerini bunun da büyük ihtimalle Mart ayında gerçekleşeceğini açıklamıştı.



Piyasa uzmanları Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle faiz artırımının ertelenebileceğini düşünseler de Fed Başkanı’nın Rusya işgali nedeniyle herhangi bir politika değişikliğine gidilmediğini belirtmişti.

2 YIL SONRA BİR İLK



Fed bundan tam iki yıl önce faizi yüzde 1.25’ten yüzde 0.25’e çekmişti. Uzun süre faize dokunmayan Fed ilk zamanlarda hedeflerine uygun seyreden enflasyonla birlikte gidişattan memnundu. Son dönemde Koronavirüs pandemisinin yavaşlamasıyla birlikte özellikle Petrol fiyatlarındaki artışın da etkisiyle küresel çaptaki enflasyon artışından ABD de nasibini aldı. Ayrıca ABD’nin koronavirüs pandemisinde halkına karşılıksız olarak dağıttığı paralar da enflasyonun oluşmasına bir etken oldu. Bununla birlikte koronavirüs pandemisinin etkilerinin zayıflamasıyla birlikte ortaya çıkan dev talep artışı eldeki stokları kısa sürede bitirdi. Çip krizi, petrol fiyatlarındaki artış gibi etkenler nedeniyle de yeni üretilen tüm ürünlerde fiyatlar yüksek seyretmeye başladı. Bu da enflasyonu artırıcı bir faktör oldu.



Fed’in bugün alacağı faiz kararı yüzde 7.9’luk enflasyona yetişemese de önümüzdeki aylarda faiz artış hızının artmasıyla birlikte enflasyonun frenlenmesi bekleniyor.

FAİZ ARTARSA NE OLUR?



ABD Merkez Bankası Fed’in faizi artırmasıyla birlikte küresel çapta dolara yönelimin artması bekleniyor. Dolara olan talebin artması doları güçlü kılacakken emtia fiyatlarında da gerilemelere neden olacağı düşüncesi piyasa otoritelerince hakim durumda. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan Rusya’nın piyasan uzaklaştırılması petrol fiyatlarını fırlatmıştı. Kısa sürede petrol fiyatları yeniden 100 doların altına geriledi ve piyasada doğru fiyatlamaların yeniden başladığı görülmeye başlandı.

GÖZLER POWELL'A ÇEVRİLECEK

Faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell saat 21:30'da açıklamalarda bulunacak. Yapacağı değerlendirmeler piyasaların seyri için büyük önem arz ederken Fed'in şahin ton kullanması halinde dolar endeksindeki yukarı yönlü yükseliş devam edebilir. Fed'in artan enflasyon ve ÜFE verisiyle birlikte büyüme ve enflasyon tahminlerine ilişkin revizyona gitmesi de beklentiler dahilinde bulunuyor.

ALTIN SATICILI SEYREDİYOR



Altın fiyatları Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin azalması, müzakerelerin devam etmesi, müzakerelerden anlaşma çıkacağı beklentisiyle gerilemeye başladı. Rusya ve Ukrayna temsilcileri savaşın akıbetini değiştirecek görüşmeleri sürdürse de Rus askerleri Kiev’e girmek için emir bekliyor. Kiev halkı ise Rus askerlerine karşılık kum çuvallarıyla siper oluşturmaya devam ediyor.



Savaşın ritminin de yavaşlaması altın fiyatları üzerinde etkili oldu. Ayrıca Fed’in faiz artırım hamlesinin bu akşam olabileceği beklentileri altında gerçek fiyatlamaların ortaya çıkmasına, köpüğün kalkmasına neden oldu. Ons altın şu sıralar yatay seyirle 1915 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA 900 LİRA SINIRINA GERİLEDİ



Ons altındaki hızlı yükseliş ve dolardaki volatilitenin etkisiyle Gram Altın fiyatları da hızla yükseliş göstermişti. Değişen piyasa ortamıyla birlikte gram altın da güç kaybına uğramış oldu. Haftaya 940 lira seviyelerinden başlayan gram altın şu sıralar 904 liradan alıcı buluyor.



PETROLDE TEPKİ ALIMI



Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle birlikte petrol yükselişe geçti. Rusya’dan petrol alımı yapılamaması arzı azaltırken petrol üreten diğer ülkeler de hızlı hamlede bulunup arzı artırmayınca piyasada azalan petrol değer kazanmıştı. Savaşın seyrinin değişmeye başlaması petrol fiyatlarındaki köpüğü almaya başladı. 133 dolara kadar yükselen petrol dün 97.50 dolara kadar gerilemişti. Bugün ise Çin’in koronavirüs vakalarındaki artışın 2 yılın zirvesine çıkmasıyla ülkede yeni tedbirler alınmaya başlandı. Bu gelişmenin etkisiyle petrol bir miktar yükseliş gerçekleştirerek 102 dolar seviyesinde işlem görüyor. (Hürriyet/Burak Taşcı)