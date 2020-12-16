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Fed faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararını ABD Merkez Bankası açıkladı. Fed faizi yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomideki toparlanmanın pandemi öncesindeki dönemin altında olduğunu belirtirken önümüzdeki birkaç ayın büyük olasılıkla zorlu geçeceğini söyledi.

Ekonomi 16.12.2020, 23:49
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Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Uzun süredir faizi sabit bırakan Fed sürpriz yapmadı ve faizi yüzde 0 ile 0.25 arasında bıraktı. Faiz kararı oybirliğiyle alındı. 

Federal Açık Piyasa Komitesi varlık alımlarının maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri konusunda daha da ilerleme sağlanana kadar devam ettirileceğini duyurdu.

Fed, aylık 80 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alımını sürdürecek.

FED BAŞKANI POWELL: BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinde pandemi nedeniyle belirsizliğin sürdüğünü söyledi. Hanehalkı ve işletmelerin desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Powell, önümüzdeki birkaç ayın zorlu geçeceğini kaydetti.

FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞİŞMEDİ

ABD Merkez Bankası yetkililerinin önümüzdeki dönem için faiz tahminleri değişmedi. Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, bu yıl ve gelecek 3 yıl için faiz tahminleri bir önceki raporda olduğu gibi yüzde 0.1 seviyesinde kaldı. Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2.5 seviyesinde bulunuyor.

GSYH TAHMİNLERİ OLUMLU YÖNDE REVİZE EDİLDİ

Fed yetkilileri GSYH tahminlerini olumlu yönde revize ettiler. Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, 2020 yılı daralma beklentisi yüzde 2.4 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 4,2  büyüme beklendiğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 3,7 daralma, gelecek yıl için yüzde 4 büyüme tahmin edilmişti.

Fed yetkilileri 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 3'ten yüzde 3.2'ye çıkarırken, 2023 yılı beklentisini yüzde 2.5'ten yüzde 2.4'e  indirdi.

ABD ekonomisi yılın 3.çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 33.1 büyüdü. Büyüme ile ilgili 3.çeyreğin final sonuçları 22 Aralık'ta açıklanacak.

İŞSİZLİK BEKLENTİSİ YÜZDE 6.7

Fed yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı beklentisini aşağı yönlü revize etti. Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 7.6'dan yüzde 6.7'ye, gelecek yıl için yüzde 5.5'ten yüzde 5'e çekildi.

Fed yetkilileri 2022 yılı için yüzde 4.2, 2023 yılı için yüzde 3.7 işsizlik oranı tahmin ediyorlar. Bir önceki tahminler sırasıyla yüzde 4.6 ve yüzde 4 seviyesinde bulunuyordu. Uzun dönem işsizlik tahmini ise yüzde 4.1 olarak kaldı.

ABD'de Kasım ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 6.7 seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı COVİD-19'un etkilerinin zirve yaptığı Nisan ayında yüzde 14.7 ile tarihi zirvesini gördü.

FED BAŞKANI POWELL: EKONOMİK AKTİVİTE PANDEMİ ÖNCESİNİN ALTINDA

Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararının ardından basın toplantısı yaptı. Powell ekonomideki toparlanmanın pandemi öncesi dönemin altında olduğunu ancak istihdam piyasasındaki iyileşme hızının ılımlı olduğunu belirtti. Powell ekonomiye yönelik belirsizliklerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Powell'ın açıklamaları şöyle:

Sözel yönlendirmemizi güçlendirdik, para politikası ekonomiye güçlü destek sağlamaya devam edecek. 

Son aylarda ekonomide iyileşmenin hızı ılımlılaştı.

Genel olarak ekonomik aktivite hala pandemi öncesi seviyelerin hala altında.

Önümüzdeki patika oldukça belirsiz olmaya devam ediyor dayanıklı mal için harcamalar güçlü, hizmetler için harcamalar zayıf.

İstihdam piyasası iyileşme hızı ılımlı. 

Enflasyon yüzde 2 hedefinin altında seyretmeye devam ediyor. 

Genel olarak enflasyon uzun vadeli hedefin altında olmaya devam ediyor.

Ekonomi için görünüm belirsiz, salgının nasıl geliştiğine bağlı.

Önümüzdeki birkaç ay büyük olasılıkla oldukça zorlu olacak.

Hedeflere ulaşana kadar destekleyici para politikası duruşumuzu devam ettireceğiz.

Bilançonun büyütülmesinin ekonomiyi desteklediğine inanıyoruz.

Faiz ve bilanço araçları ekonomiye güçlü destek sağlıyorlar ve bunu yapmaya devam edecekler.

Yaşanmakta olan ekonomik daralma, hayatımız boyunca gördüğümüz en ağır daralma.

Ekonomide toparlanmayı hem maliye hem de para politikaları ile desteklemeye devam edeceğiz.

Hedeflere doğru "önemli ilerleme" ifadesine spesifik rakamlarla tanımlama getirmeyeceğiz.

Varlık alımları konusunda yeni yönlendirme güçlü bir mesaj.

Varlık alımlarının patikası konusunda bir sözlü yönlendirme ortaya koyduk.

Salgın konusunda tıbbı alanda ilerleme sağlandıkça, ekonomik toparlanma iyileştikçe önümüzü daha iyi görebileceğiz.

Cari politika duruşumuzun uygun olmaya devam ettiğini düşünüyoruz.

Finansal koşullar oldukça destekleyici, faize hassas sektörler iyi iş çıkarıyorlar.

Eğer şartlarda değişiklik olur ise daha fazla destekleme sağlamak için esnekliğe sahibiz.

Ekonomiyi desteklemek için elimizdeki araçları kullanmaya devam edeceğiz.

Ekonomi için daha güçlü destekleme kullanılabileceğini hissettiğimiz herhangi bir anda bu desteği sağlamaya hazırız.

Mali politikanın kullanılması için şartlar şu anda oldukça güçlü.

Hanehalkları ve işletmelerin mali destek almaya ihtiyaçları var.

Ortaya konacak mali desteğin büyüklüğü konusunda bir görüşümüz yok.

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışın ekonomiye ne kadar büyük bir etkisi olacağını bilmiyoruz.

İlk çeyrekte ciddi etkiler gösterecek.

Aşılama ilk çeyrek sonuna kadar, ikinci çeyrekte etki göstermeye başlayacak.

Ekonominin gelecek yılın ikinci yarısında daha güçlü olmasını bekliyoruz.

2021'in ikinci yarısı için benim beklentim güçlü şekilde performans gösterilmesi yönünde.

Konut fiyatları şu anda bir endişe değil. Finansal istikrar açısından bakıldığında konut fiyatları şu anda bir endişe değil. Konut fiyatları yüksek talep nedeniyle yükseliyor.

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