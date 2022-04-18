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Fed Faiz kararı ne zaman açıklanır? Bir sonraki toplantı ne zaman?
2022 Yılına girdikten sonra iki kez FED faiz kararı toplantısı yapıldı. Gözler 3. toplantıya çevrildi. Dünya piyasasını yakından etkileyen FED faiz kararı toplantısı ne zaman? İşte 2022 FED takvimi..
Ekonomi 18.04.2022, 11:38 18.04.2022, 11:46
Milliyet'te yer alan habere göre; FED Faiz takvimi...
NİSAN AYINDA FED FAİZ KARARI TOPLANTISI VAR MI?
Yayımlanan takvimde Nisan ayında faiz kararı toplantı tarihi yer almıyor. En yakın FED faiz kararı toplantısı Mayıs başında.
FED FAİZ KARARI TOPLANTISI 3-4 MAYIS 2022'DE!
- FED faiz kararı toplantısı 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.
- 2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
- 2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
- 2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)