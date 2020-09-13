“GÜNDEM BAŞLIKLARI”

ABD

“Fed Faiz Kararı”

Fed Faiz kararını 16 Eylül Çarşamba saat 21.00’de açıklayacaktır. Faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell 21.30’de basın toplantısına başlayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak Fed’in pas geçmesini bekliyoruz. Fed Başkanı Powell açıklamalarında faizlerin uzun süre düşük seviyede tutulacağını ve ne gerekiyorsa yapmaya hazır olunduğunu vurgularken, Draghi’yi anımsatan güvercin mesajları öne çıkmıştır. Faiz tarafında sürpriz ihtimali bulunmazken, teşviklerin ne kadar devam edeceği ve $7 trilyon seviyesinde bulunan bilançonun genişlemeye devam edip etmeyeceğine ilişkin yönlendirmeler öne çıkacaktır. ECB benzeri Dolar’ın göreceli zayıf olup olmamasına ilişkin Powell’ın vereceği mesajlar ön planda olacaktır.

AVRUPA

“BoE Faiz Kararı”

BoE faiz kararını 17 Eylül Perşembe saat 14.00’de açıklayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak faiz oranında ve varlık alım programı tutarında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.

ASYA

“BoJ Faiz Kararı”

BoJ faiz kararını 17 Eylül Perşembe günü açıklayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak faiz oranında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.

“PİYASANIN ROTASI”

Haftanın Makro Teması

Fed – BoE – BoJ Faiz Kararları / Türkiye Sanayi Üretimi – TCMB Beklenti Anketi / İngiltere Enflasyon / Çin Sanayi Üretimi / Almanya ZEW Endeksi

Haftanın Stratejisi

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi %0,50 Üzerinde Kalıcı Olacak (Mı)?

Haftanın Konuşmaları

16 Eylül Çarşamba Saat 21.30 Fed Başkanı Powell

Merkez bankaları Haftası…

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 28,176,532 – tedaviye pozitif cevap veren 19,012,547 – ölü sayısı 909,679 kişiye ulaşmıştır.

Haftanın genelinde Fed – BoE – BoJ faiz kararlarını takip edeceğiz.

Fed; Fed Faiz kararını 16 Eylül Çarşamba saat 21.00’de açıklayacaktır. Faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell 21.30’de basın toplantısına başlayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak Fed’in pas geçmesini bekliyoruz. Fed Başkanı Powell açıklamalarında faizlerin uzun süre düşük seviyede tutulacağını ve ne gerekiyorsa yapmaya hazır olunduğunu vurgularken, Draghi’yi anımsatan güvercin mesajları öne çıkmıştır. Faiz tarafında sürpriz ihtimali bulunmazken, teşviklerin ne kadar devam edeceği ve $7 trilyon seviyesinde bulunan bilançonun genişlemeye devam edip etmeyeceğine ilişkin yönlendirmeler öne çıkacaktır. ECB benzeri Dolar’ın göreceli zayıf olup olmamasına ilişkin Powell’ın vereceği mesajlar ön planda olacaktır.

Fed Faiz kararını 16 Eylül Çarşamba saat 21.00’de açıklayacaktır. Faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell 21.30’de basın toplantısına başlayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak Fed’in pas geçmesini bekliyoruz. Fed Başkanı Powell açıklamalarında faizlerin uzun süre düşük seviyede tutulacağını ve ne gerekiyorsa yapmaya hazır olunduğunu vurgularken, Draghi’yi anımsatan güvercin mesajları öne çıkmıştır. Faiz tarafında sürpriz ihtimali bulunmazken, teşviklerin ne kadar devam edeceği ve $7 trilyon seviyesinde bulunan bilançonun genişlemeye devam edip etmeyeceğine ilişkin yönlendirmeler öne çıkacaktır. ECB benzeri Dolar’ın göreceli zayıf olup olmamasına ilişkin Powell’ın vereceği mesajlar ön planda olacaktır. BoE; BoE faiz kararını 17 Eylül Perşembe saat 14.00’de açıklayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak faiz oranında ve varlık alım programı tutarında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.

BoE faiz kararını 17 Eylül Perşembe saat 14.00’de açıklayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak faiz oranında ve varlık alım programı tutarında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. BoJ; BoJ faiz kararını 17 Eylül Perşembe günü açıklayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak faiz oranında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.

Yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerinde, anketlerde Biden %50,5 – Trump %43,0 olarak Biden önderliği devam etmektedir.

Anketlerde Biden önde olsa bile Başkan adayları arasında olacak TV tartışmaları gerçekleşmeden bu anketlerin sağlıklı olduğunu söylemek anlamlı olmayacaktır.

Tv tartışmaları;

29 Eylül 2020 – Ohio

15 Ekim 2020 – Florida

22 Ekim 2020 – Tennessee

ABD seçimlerinde kritik rol oynayan bazı eyaletlerde anket son durumları;

Florida: Biden %48,2 – Trump %47,0

ABD Başkanlık seçimlerinde hangi partinin kazanabileceğine ilişkin olasılık dağılımda ise;

Demokratlar @ 61 – Cumhuriyetçiler @ 43 olarak devam etmektedir.

Yıl başından itibaren gelişmekte olan ülkelerin kur performansları;

TRY %20,30 değer kaybetmektedir.

Türkiye dinamiklerinde 5 yıllık CDS 507,374 seviyesi ile 500 seviyesi üzerinde hareket etmektedir.

Dolar endeksi klasik (mor) ve Dolar endeksi bloomberg (turuncu) tarafında aşağı yönlü hareket devam etmektedir.

Kıymetli madenler, yıl başından itibaren performansları (- kırmızı / + yeşil)

Altın %28,23 – Gümüş %50,32 değer kaybı göstermektedir.