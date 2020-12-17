FED Ardından Gözler BoE’ye Çevrildi…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, “2021 Yılında Para ve Kur Politikası” metninin sunumunda, Enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kıldığını ifade etti. Başkan, TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Gecelik faizlerde gün içi oynaklıkların sınırlanması amacıyla kullanılan faiz koridoru ile TCMB’nin nihai kredi mercii işlevini gören Geç Likidite Penceresi, söz konusu fonksiyonları dışında para politikası aracı olarak kullanılmayacağını belirtti. Başkan, Dalgalı döviz kuru rejimi devam edecek, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır dedi. Başkan, bankanın nominal ya da reel bir kur hedefi bulunmadığını vurguladı.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 düşüşle 1.392 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 33,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybettiği günde, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,13 ile turizm olduğu görüldü.

Avrupa borsaları Brexit iyimserliğiyle günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,52, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

ABD Merkez Bankası (Fed )gerçekleştirdiği Aralık ayı toplantısı ardından yayımladığı karar metninde, piyasa beklentilerine paralel olarak federal fonlama faizinde değişiklik yapmadı ve faiz aralığını yüzde 0 - 0.25 hedef bandında korudu. Faizlerde değişikliğe gidilmeme kararı oybirliği ile alındı.

Banka, hedeflerde önemli ilerleme kaydedilene kadar tahvil alımlarına devam edileceği belirtilerek genel finansal şartların ekonomi için destekleyici olmaya devam ettiğini açıkladı. Dolar swap hattı Eylül 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı. Hedeflere ulaşılana kadar mevcut para politikası uygulanmaya devam edilecek. Fed, aylık olarak 120 milyar dolarlık varlık alımına devam edecek. Fed, hedeflerine ulaşmasını engelleyecek riskler söz konusu olduğunda para politikasında ayarlamaya gidileceği belirtildi.

Banka yayımladığı ekonomik projeksiyonlarında, enflasyon beklentisini 2020 için yüzde 1.2'de korurken 2021 için yüzde 1.7'den yüzde 1.8'e yükseltti. Banka, 2020 yılı ekonomik büyüme daralma beklentisi yüzde 2,4 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 4,2 büyüme tahmin edildiğini açıkladı. FED yetkililerinin önümüzdeki dönem için faiz tahminleri değişmedi. Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, bu yıl ve gelecek 3 yıl için faiz tahminleri bir önceki raporda olduğu gibi yüzde 0,1 seviyesinde kaldı. Fed yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı beklentisini aşağı yönlü revize etti. Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 7,6'dan yüzde 6,7'ye, gelecek yıl için yüzde 5,5'ten yüzde 5,0'e revize edildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz kararı sonrasında basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Son aylarda ekonomik toparlanmanın hızı ivme kaybettiğini “ vurguladı. Başkan açıklamalarında "Toparlanma genel olarak beklenenden hızlı olduğunu belirtti. Başkan, İşsizlik oranının Kasım ayında yüksek kalmaya devam ettiği belirtirken, bankanın ekonomiye güçlü destek sağlamayı hedeflediğine değindi. Başkan açıklamalarında, Hizmetlerde harcamalar zayıf kalırken dayanıklı mallarda güçlü seyrettiğine değinirken, Enflasyonun bir süre yüzde 2'nin üzerinde seyretmesine izin vereceğiz" ifadelerine yer verdi. Başkan Powell’ın açıklamaları küresel piyasalarda “piyasa dostu” olarak algılandığı izlenirken, kısa süreli ABD borsaları ve ABD tahvil piyasasında toparlanma eğiliminin yaşandığı görüldü.

ABD Borsaları haftanın üçüncü işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

Bugün, Yurtiçinde sakin veri gündemi takip edilirken, global piyasalarda Euro Bölgesi Enflasyon Rakamı, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Oranı Kararı, ABD Konut Sektörü dataları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi verisi izlenecek.

Yeni işlem gününde, ABD’de teşvik paketine dair artan iyimser beklentiler ile birlikte global piyasalarda risk iştahında toparlanmaların devam ettiği izlenirken, Sabah saatlerinde Asya seansında ve küresel piyasalarda işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmelerinde fiyatlama davranışlarında kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin devam ettiği görülüyor.







Manşette Öne Çıkanlar

· Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla ile katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yönelik özel destekleri ve teşvikleri asla ihmal etmiyoruz." dedi. (Kaynak: Bloomberght)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi verilerine göre; 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,2, reel olarak ise yüzde 15,5 oranında artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri verilerine göre; Ekim sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 18,1 milyar dolar azalarak 161,2 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 845 milyon dolar azalarak 7,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği açıklandı

· Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Euro Bölgesi'nde ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 daralarak 199,3 milyar euro, ithalat yüzde 11,7 gerileyerek 169,3 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, ekimde yaklaşık 30 milyar euroya ulaştı.

· ABD, İsviçre ve Vietnam'ı kur manipülatörü ilan ettiğini açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı'nın altı aylık döviz raporunda Çin, Kore, Tayvan, Tayland ve Hindistan izleme listesinde bulunan 10 ülke arasında yer alıyor.

· Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bankaların artan sorunlu kredilerini azaltmalarını sağlayacak plan hazırladığı açıklandı.

· ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede perakende satışlar verisinde Ekim'deki yüzde 0.1 düşüş sonrası Kasım ayında da yüzde 1.1 düşüş kaydedildi.

· Asgari ücret tespit komisyonu üçüncü toplantısını 22 Aralık tarihinde yapılacak ve sürecin Aralık ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

· ABD'de Cumhuriyetçi Senator John Thune, Kongre'de müzakere edilmekte olan yeni koronavirüs yardım paketinde bireylere doğrudan ödemenin de yer alacağını ifade etti. Thune, bireylere 600-70 dolar civarında doğrudan ödeme yapılacağını belirtti.

· Haftanın dördüncü işlem gününde, global piyasalarda işlem gören endekslerde risk iştahının seyrine bağlı olarak Borsa İstanbul’un bugün hafif alıcılı açılış yapmasını öngörüyoruz. (Açılış beklentisinde uygulanan metodolojide: 0-2,0 puan aralığı yatay, 2,0-4,0 puan aralığı hafif alıcılı, 4,0 puan üstü pozitif, 0--2,0 puan aralığı yatay, -2,0--4,0 puan hafif satıcılı ve -4,0 puan üstü negatif olarak değerlendirilmektedir