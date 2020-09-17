FED Ardından Global Piyasalarda Yön Arayışında…

BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kaybıyla günü 1.107 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandığı günde Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile gıda içecek olduğu görülüyor.

Avrupa Borsaları günü İngiltere hariç değer kazanımı ile tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükseliş ile günü tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,44 düşüş gösterdi.

ABD Borsaları günü karmaşık bir seyirle tamamladı. Ana endeksler tarafında Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artış gösterirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti.

Fed’in dün tamamlanan toplantısı ardından yayımlanan karar metninde, banka piyasa beklentilerine paralel faiz aralığında değişikliğe gitmedi ve politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Ekonomiye ilişkin tahminlerin de yer aldığı projeksiyonlarda, 2023'e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmediği dikkati çekmekte.

Ekonomik projeksiyonlarda, Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1, uzun dönem ortalama faiz beklentisinin ise yüzde 2,5 olduğu kaydedildi.

Fed Başkanı Powell, basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşana ve bu seviyenin üzerinde ılımlı seyredene kadar faizlerde değişiklik olmayacağını ifade etti.

Başkan, genel olarak ekonomik faaliyet salgın öncesi seviyesinin oldukça altında kalıyor ve ekonominin önündeki yol oldukça belirsiz olmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün, Japonya Merkez Bankası basın açıklaması, Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi, İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı ve ABD’de yoğun veri akışı takibimizde olacak.

Yeni işlem gününde, Fed’in tamamlanan toplantısı ardından, Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarında yaşanan pandemiden dolayı yüksek belirsizliklere vurgu yapması risk iştahını baskılamaya devam ederken Asya seansında işlem gören endeks ve global endeks vadeli işlem sözleşmelerinde fiyatlama davranışlarında baskının bir miktar arttığı görülüyor.



Manşette Öne Çıkanlar

ABD'de perakende satışlar Ağustos ayında yüzde 0,6 ile beklentinin altında bir artış gerçekleştirdi. Perakende Satışlar yıllık bazda ise % 2,57 artış gösterdi.

· Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) yayınladığı Ara Dönem Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye’nin ekonomik büyümesini 2020 yılı için % 2,9 daralma olarak revize etti. Türkiye ekonomisinin 2021 yılında % 3,9 düzeyinde büyüyebileceğini öngördü.

İngiltere'de enflasyon Ağustos ayında beklentilerin çok hafif üzerine gerçekleşerek yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

TCMB tarafından yayınlanan Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri verilerine göre, Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 16,8 milyar dolar azalarak 162,2 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 199 milyon dolar azalarak 8,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

TCMB tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 25,8, reel olarak ise yüzde 12,6 oranında arttı.

· Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen uzun zamandır beklenen 'Avrupa Birliği'nin durumu' ile ilgili yıllık konuşmasını yaptı. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan von der Leyen Doğu Akdeniz'de yapılan sondaj çalışmaları ile ilgili Türkiye'yi 'komşularına gözdağı verme girişimleri' konusunda uyardı.

· Trump: "Kovid-19 aşısı ekim ortası gibi dağıtıma hazır olabileceği” tahmininde bulundu.(Kaynak: Anadolu Ajansı)

· Fed Başkanı Powell, 23 Eylül'de Temsilciler Meclisi komisyonunun sorularını yanıtlayacağı açıklandı.

· Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikasında değişikliğe gitmedi. Banka, BOJ, beklendiği gibi kısa vadeli faiz oranı hedefini % -0,1 seviyesinde tutarken, 10 yıllık devlet tahvili getirisinde % 0 civarında yön verme taahhüdünde değişikliğe gitmedi.

· Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.



