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FED Açıkladı, piyasalar sallandı!

ABD Merkez Bankası FED tüm dünya piyasalarının merakla beklediği açıklamayı yaptı. Doların patronları bilanço daraltma için fikir birliğine vardı.

Ekonomi 07.04.2022, 10:51 07.04.2022, 11:43
FED Açıkladı, piyasalar sallandı!

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 15-16 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin toplantı tutanaklarını yayımladı.

Fed yetkilileri mart toplantısında, merkez bankası bilançosunu mayıs ayından başlayarak ayda 95 milyar dolar azaltmaya başlayacakları konusunda fikir birliğine vardı. Bilanço daraltması tartışmasına ek olarak yetkililer, üyeler önümüzdeki faiz artırımlarının hızını da tartıştı.

Tutanaklara göre, Fed üyeleri ekonomik ve finansal şartlara göre daha sıkı politika duruşunun gerekebileceğini vurguladı. Bazı üyeler 50 baz puanlık bir artırımı tercih edebileceklerini de söyledi. Ayrıca Fed yetkilileri enflasyon baskılarında ve uzun vadeli enflasyon bekleyişlerindeki risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Yetkililer arasında enflasyonun ekonomi için tehlike oluşturacak seviyelere yükseldiğine dair endişelerin kuvvetlendiği görüldü. Ayrıca tutanaklara göre, Fed üyeleri faizleri yüzde 2,4 ile ‘hızla’ ‘daha nötr’ bir seviyeye getirmeye de hazır.

Tutanaklara göre “çoğu” Fed yetkilisi, Ukrayna savaşına bağlı riskler nedeniyle Mart ayında 25 baz puan ile 25 baz puanlık bir faiz artırımına onay vermiş olsa da, gelecek toplantılarda fiyat artışlarını kontrol altına almak için 50 baz puan artış gerçekleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Fed 16 Mart tarihindeki toplantısında, 2018 Kasım ayından bu yana ilk kez faiz artışı kararı vererek politika faizini 25 baz puan artırmış, bu karar ile politika faizi yüzde 0,25-0,50 aralığına yükselmişti.

Öte yandan tutanaklarda 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmasına gitmenin uygun olacağı vurgusu yer aldı.

Yetkililer, aylarca süren tartışmaların ardından, gelecek aydan itibaren merkez bankasının bilançosundaki Hazine tahvillerini ayda 60 milyar dolar, konut kredisine dayalı menkul kıymet varlıklarını da ayda 35 milyar dolar tutarında azaltabileceklerini belirtti.

Fed bilançosundaki varlıkların azaltılması uzun vadeli faizlerin yükselmesine yol açacak. Üyeler bu kararın 3 ay veya daha uzun bir dönem için uygulanması planını değerlendirdi.

‘FED ENFLASYONLA MÜCADELEDE GÜVERCİN OLMAYACAK’

Tutanaklarda ayrıca “Tüm katılımcılar, fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gerekli önlemleri almaya yönelik güçlü taahhütlerini ve kararlılıklarını yinelediler” denildi.

Konu ile ilgili değerlendirme notu kaleme alan yatırım şirketi LPL Financial’ın baş borsa stratejisti Quincy Krosby, “Tutanaklar, Fed’in enflasyonla mücadelede daha güvercin olacağını düşünen herkese bir uyarı” dedi.

Krosby, “Fed, piyasayı uyarmak için çaba sarf etti ve piyasaya açıkça ‘enflasyonla mücadele edeceğiz’ mesajını verdi” değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN VE DOLAR NASIL TEPKİ VERDİ?

Tutanakların yayınlanmasının ardından dolar başlıca para birimleri karşısında iki yılın zirvesine yakın seyretti. Doların diğer para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi Mayıs 2020’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dolar/TL ise yatay seyir sürdürerek 14,70’li seviyelerin üstünden işlem gördü.

Altın fiyatları ise Fed yetkililerinin enflasyonla mücadelede agresif bir tutum izleyeceklerini belirtmelerinin ardından doların yükselmesi ve güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini azaltmasıyla kısmen geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1921 dolara geriledi. İç piyasada ise gram altın 912 TL seviyesinden işlem gördü.

BİLANÇO DARALTMA NEDİR?

Merkez bankaları, parasal gevşeme dönemlerinde bankalardan ve şirketlerden konut kredisine dayalı menkul kıymet varlıkları ve hazine tahvilleri satın alarak bilançosunu büyütür.

Bilanço daraltma ise merkez bankası vadesi gelen tahvil ve kâğıtları, bunları çıkaran kurumlara iade edip parasını aldığında ve yeni alımlar yapmadığında gerçekleşmiş olur. (haber 3)

#Fed #piyasalar #abd
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