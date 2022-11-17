Fe, ulusal eczacılık fuarları ve uluslararası güzellik fuarının gözdesi oldu

Ataş AŞ markalarından Fe, Uluslararası Beauty İstanbul Güzellik Fuarı, İstanbul Eczacılar Kooperatifinin düzenlediği “Koopfest” ve Selçuk&As Ecza Deposunun düzenlediği fuarlarda ’Fe’ markası büyük ilgi gördü.

Fe, katıldığı fuarlarda kişisel bakım ve güzellik için iş birliklerine imza attı. Beauty İstanbul tarafından 13-15 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenen fuarda katılımcılardan tam not alan Ataş AŞ bu fuarın ardından ülke içerisinde gerçekleştirilen fuarlara katılım sağladı. Bunlardan biri olan KoopFest 2022, İstanbul Eczacılar Kooperatifi tarafından 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. Kooperatif ortağı eczacıları sektörün önde gelen firmaları ile buluşturan fuar kişisel bakım ve güzellik sektördeki markalara son gelişmeleri, yenilikleri ve fırsatları değerlendirme fırsatı sundu. Selçuk&As Ecza Deposu’nun düzenlediği fuar 20 Ekim-13 Kasım 2022 tarihleri arasında yine Antalya’da gerçekleştirildi ve eczacılar geniş katılımı sonrası tamamladı. Fuarlar, ürünlerin katılımcı firmalar tarafından tanınması, yeni distribütörlüklerin oluşturulması ve eczanelerle yeni iş birliklerine ev sahipliği yaptı.

’’Ülkemizi globalde en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içindeyiz’’

Fe’nin ürünleri, fuar katılımcılarından tam not aldı. Ataş AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Ataş, Fe’nin kişisel bakım ve güzellik için sınırları aştığını belirterek, global pazarda ve yurt içi pazarında başarı çıtasını yükseltmeye odaklandıklarını söyledi. Kişisel bakım ve güzellik sektöründe ihtiyaç duyulan birçok ürünü tüketicilerine sunduklarını vurgulayan Ataş, “Fe’nin öncelikli hedefi, kalite ve müşteri memnuniyeti. ‘Güzelliğin için’ sloganı ile bu misyona verdiğimiz önemi vurguluyoruz. Global pazarlarda rekabet için her zaman aranan bir marka olma vizyonu taşıyoruz. Bu çerçevede markamızın ulusal başarısını global pazarlarda da perçinlemek için yenilikçi bir anlayışla ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu çerçevede global pazarlarda başarı çıtamızı yükseltmeye odaklandık. Ülkemizi globalde en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içindeyiz’’ dedi.

’’Kişisel bakım ve güzellik ürünlerimizle değer katmayı prensip haline getirdik’’

Sektördeki yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek, her zaman bir adım önce olmaya çalıştıklarını aktaran Ataş, şunları kaydetti:

‘’Aynı zamanda yenilikleri geliştiren bir ekibimiz var. Hedeflerimiz ve amaçlarımız, bizi sektörde lider firmalar arasına taşıdı. Ürün gruplarımızda her zaman kaliteye ve müşteri memnuniyetine öncelik veriyoruz. Kişisel bakım ve güzellik ürünlerimizle tüketicilere ve sektöre değer katmayı prensip haline getirdik. Sektörün etik değerlerine saygı çerçevesinde değerlerimizle ve ilkelerimizle büyümeye devam ediyoruz.”

30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor

Ataş AŞ’nin temelleri 1987 yılında Fahrettin Ataş tarafından atıldı. “Ataş Tüketim” adıyla kişisel bakım ve güzellik sektörüne adım atan şirket, 2000 yılından itibaren Fe, Fex, Stop, Stil markalarını sektöre kazandırdı. Şirket, markalarını “Ataş AŞ” çatısı altında topladı. Ataş’ın ana ürün kategorileri arasında; manikür ve pedikür malzemeleri, makyaj aksesuarları, prezervatif, ağız bakımı, filtreli sigara ağızlığı, saç fırçası ve tarak, kulak çubuğu, makyaj temizleme pamuğu, banyo lifi gibi ürünler bulunuyor. Türkiye’de 81 ilde bayilikleri, perakende satış noktaları ve toptan satış kanalları bulunan Ataş Grup Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere 30’dan fazla ülkeye ürünlerini ihraç ediyor.