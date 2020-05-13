FAUCI RİSK İŞTAHINI BOZDU

Ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması piyasalar için lehte bir zemin yaratsa da korona virüs vakalarında artış yaşandığına yönelik haber akışı varlık fiyatlarının güç kaybetmesine neden oluyor. Bu noktada, Beyaz Saray sağlık danışmanı Fauci’nin dün Kongre’de yaptığı sunumda virüs tam olarak kontrol altına alınmadan erken bir adım atmanın vaka sayılarını yeniden artırabileceğine yönelik açıklama yapması risk iştahının belirgin şekilde daralmasına neden oldu. Piyasalar güne kırılgan bir zeminde başlarken negatif faiz oranlarının sık sık gündeme geldiği içinde bulunduğumuz dönemde Fed Başkanı Powell’ın bugün TSİ 16.00’da yapacağı açıklamaları takip edeceğiz.
Dün açıklanan ABD enflasyon rakamlarında ise çekirdek enflasyonun yaklaşık 40 yıl sonra ilk kez arka arkaya iki ay geri çekildiğinin görülmesi enflasyonun uzun bir süre daha düşük kalacağına yönelik sinyaller veriyor. Rakamlar deflasyonist yönde bir eğilim olduğunu gösterirken fiyatların uzun süre daha göreceli olarak düşük seviyelerde kalacağının öngörülmesi ise Fed’in faizleri düşük seviyelerde tutacağı tezini güçlendiriyor.
Yurtiçinde ise TL’nin kayıplarını telafi etmeyi sürdürmesi ile ağırlıklı olarak iyimser bir seyir hâkim. Ancak yurtdışında risk iştahı düşük kaldıkça bunun TL varlıklara yansımasının da negatif olmasını bekleriz. Kaldı ki, Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS priminin göreceli olarak yüksek seviyelerde kalarak içerideki iyimser havaya çok fazla eşlik etmemesi dikkat çekiyor. İçeride makroekonomik veri tarafında bugün Mart ayı cari işlemler dengesini izleyeceğiz. Foreks anketine göre verinin 3,6 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Beklentilere paralel bir rakam oluşması durumunda 12 aylık denge 6,1 milyar dolardan 2,6 milyar dolara gerileyecek. Ortalama piyasa beklentisi yıl sonunda 8 milyar dolar civarında bir açık oluşacağı yönünde.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul yeniden 100 bine yöneldi. Mayıs ayı başından bu yana geri çekilmeleri 98 bin seviyesinin üzerinde karşılamayı başaran BIST-100 endeksinin bu görünümü kısa vadede güç kazanılabileceğine yönelik bir zemin yaratıyordu. TL’deki değer kazanımının hisse senetlerine yönelimi tetiklemesinin de desteği ile endeks dün yurtdışından net şekilde pozitif ayrıştı. Teknik açıdan bakıldığında ise 100 bin seviyesi endeksin önündeki ilk hedef noktası olarak kalmaya devam ediyor. Psikolojik anlamda da önemli olan bu seviyenin aşılması durumunda ise Borsa İstanbul’da iyimserliğin daha fazla güç kazanmasını bekleriz. Ancak yurtdışında risk iştahı düşük kaldıkça bunun TL varlıklara yansımasının da negatif olmasını bekleriz. Öte yandan MSCI, Mayıs 2020 yarı yıl gözden geçirmesinde, MSCI Global Standart Endeksler kategorisinde yer alan MSCI Türkiye Endeksi'nden Arçelik'i çıkarırken yerine Yapı ve Kredi Bankası'nı dahil etti.
EUR/USD güç toplamaya çalışıyor. EUR/USD zaman zaman 1,08’in altına sarksa da bu bölgeden gelen tepki alımlarının da desteği ile yönünü yukarı çevirmeyi başarıyor. Bu durum aynı zamanda paritenin kısa vadede yeniden 1,09’a doğru hareketlenme potansiyelinin de yüksek olduğuna işaret ediyor. Ancak ekonomiler kademeli olarak yeniden açılıyor olsa da virüs kaynaklı belirsizliklerin devam etmesi ve ekonomik aktivitenin eski haline dönmesinin uzun bir süre alacak olması yatırımcıların dolar tercihinin hâlâ ön planda kalmasına neden oluyor Dolayısıyla, kısa vadede oluşabilecek yukarı yönlü denemelerin büyük resmi topyekûn değiştirmesini beklemiyoruz.
TL kayıplarını telafi etmeye devam ediyor. Son dönemde diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL, BDDK kararı sonrasında ise tersi bir seyir izlemeye başladı. Önceki bültenlerimizde de dikkat çektiğimiz gibi USD/TL’nin geçtiğimiz hafta 7,08’in altında kalıcı olamaması bu seviyenin önem derecesini artırıyordu. Yeni haftada 7,08’in ve hatta 7,00’nin altına inilmesinin TL lehine hareket alanının genişlemesine katkı sağladığını düşünmeye devam ediyoruz. Bu noktada kazanılan momentumun da desteği ile geri çekilmelerin 7,00 seviyesinin altında kalıcı olup olamayacağını izleyeceğiz.
Hazine bu haftaki borçlanma programını tamamladı. Mayıs ayında 19,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar TL’lik iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine bu kapsamda dün 3 yıl vadeli TLREF’e endeksli ve 8 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli ihraçlar düzenlerken 6 ay ve 12 ay vadeli kira sertifikalarının da ihraçlarını gerçekleştirdi. İhalelerde ROT dahil toplam borçlanma tutarı 8,6 milyar TL olurken kira sertifikaları ile 11,8 milyar TL borçlanıldı. Hatırlanacağı gibi Hazine daha önce toplamda 26 milyar TL borçlanmıştı. Böylece ay içindeki toplam borçlanma tutarı 37,8 milyar TL seviyesine ulaştı.
Ons altın 1700 doların üzerinde tutunuyor. Son dönemde ons altında fiyat hareketleri net bir yöne işaret etmezken işlemlerin ağırlıklı olarak yatay bir bant içinde gerçekleştiğini görüyoruz. Genel olarak bakıldığında ekonomileri yeniden açma çabaları güvenli liman alımlarının azalmasına ve hatta çözülmesine yol açabileceği için bunun altın fiyatları açısından negatif olduğunu söylemek mümkün. Ancak vaka sayılarının kısmen de olsa açılan ekonomilerde yönünü yukarı çevirmesi ikinci dalga endişelerini canlı tuttuğu için altın fiyatları üzerinde baskı oluşmuş değil. Kısa vadede altının 1700 doların üzerinde ne derece güçlü tutunabileceğini izleyeceğiz. Anlamlı bir ivme kazanımı için ise 1715 doların aşılması gerektiğine yönelik görüşümüzü koruyoruz.