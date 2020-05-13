FAUCI RİSK İŞTAHINI BOZDU

ÜNLÜ & Co'mment: “Beyaz Saray sağlık danışmanı Fauci’nin virüs tam olarak kontrol altına alınmadan erken bir adım atmanın vaka sayılarını yeniden artırabileceğine yönelik açıklama yapması risk iştahının daralmasına neden oldu” değerlendirmesinde bulundu.