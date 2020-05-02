FATİNOĞLU: "SINIRLAR ÖNEMLİ… MİLLİ DEVLET VE MİLLİ EKONOMİ, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNE ÇIKACAK."

Covid-19 sonrası

1-Ülke sınırları öne çıktı... AB’de görüldü ki her ülke kendi sınırlarını kapadı… Tedaviyi kendi sınırları ile sınırlandırdı… AB sınırları unutuldu… Kendi sınırlarının içinde hastanen, ilacın ve teçhizatın varsa, yani tırnağın varsa başını kaşıdın… Uluslararası işbirliklerinin hikaye olduğu, Almanya’nın kendine fazlasıyla yettiğini, teknoloji ve para olarak güçlü ama İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan’ın Avrupa Birliğine girerek, sanayilerinin çöktüğünü, sağlık sistemlerinin çok zayıf olduğu ortaya çıktı… Peki, AB’nin faydası mı oldu zararı mı? Neler yaptı bu ülkelere? Otobanlar yaptı, para verdi ama İnsan haklarını öne çıkararak çalışma dünyasının maliyetini çok yükseltti ve dünya devletleri ile rekabet edemeyecek hale düştüler. Ne büyük ağır sanayileri var, ne de küçük üreticileri. Sağlık cihazları üretemedikleri gibi tekstil maskesi dahi üretimleri yok...

Artık AB’den çıkan devletler görebiliriz

2- ülkelerin kendi para biriminin önemi ortaya çıktı... Hep uluslararası para birimi olmak önemliydi. Niye, çünkü ithalat yapabilmek için. Covid-19 ile görüldü ki, kendi iç piyasasında, ekonominin devamı için milli para kıymetliymiş. Çalışanına ve firmalara kendi milli parandan vererek, ülke içi ekonominin yaşatılabileceği görüldü. Kaynağın yoksa para basarak günleri kurtarabiliyorsun. AB üyesi olanlar, kendi milli paralarını tedavülden kaldırıp, Euro’ya geçtiği için karşılıksız para basıp iç piyasalarına sunma şansları yok.

Demek ki...

Sınırlar önemli… Milli devlet ve milli ekonomi, önümüzdeki günlerde öne çıkacak.