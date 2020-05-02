Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

FATİNOĞLU: "SINIRLAR ÖNEMLİ… MİLLİ DEVLET VE MİLLİ EKONOMİ, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNE ÇIKACAK."

FATİNOĞLU: "SINIRLAR ÖNEMLİ… MİLLİ DEVLET VE MİLLİ EKONOMİ, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNE ÇIKACAK."

02 Mayıs 2020 Cumartesi 16:40
1972 Okunma
FATİNOĞLU: "SINIRLAR ÖNEMLİ… MİLLİ DEVLET VE MİLLİ EKONOMİ, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNE ÇIKACAK."

Covid-19 sonrası

1-Ülke sınırları öne çıktı... AB’de görüldü ki her ülke kendi sınırlarını kapadı… Tedaviyi kendi sınırları ile sınırlandırdı… AB sınırları unutuldu… Kendi sınırlarının içinde hastanen, ilacın ve teçhizatın varsa, yani tırnağın varsa başını kaşıdın… Uluslararası işbirliklerinin hikaye olduğu, Almanya’nın kendine fazlasıyla yettiğini, teknoloji ve para olarak güçlü ama İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan’ın Avrupa Birliğine girerek, sanayilerinin çöktüğünü, sağlık sistemlerinin çok zayıf olduğu ortaya çıktı… Peki, AB’nin faydası mı oldu zararı mı? Neler yaptı bu ülkelere? Otobanlar yaptı, para verdi ama İnsan haklarını öne çıkararak çalışma dünyasının maliyetini çok yükseltti ve dünya devletleri ile rekabet edemeyecek hale düştüler. Ne büyük ağır sanayileri var, ne de küçük üreticileri. Sağlık cihazları üretemedikleri gibi tekstil maskesi dahi üretimleri yok...

Artık AB’den çıkan devletler görebiliriz

2- ülkelerin kendi para biriminin önemi ortaya çıktı... Hep uluslararası para birimi olmak önemliydi. Niye, çünkü ithalat yapabilmek için. Covid-19 ile görüldü ki, kendi iç piyasasında, ekonominin devamı için milli para kıymetliymiş. Çalışanına ve firmalara kendi milli parandan vererek, ülke içi ekonominin yaşatılabileceği görüldü. Kaynağın yoksa para basarak günleri kurtarabiliyorsun. AB üyesi olanlar, kendi milli paralarını tedavülden kaldırıp, Euro’ya geçtiği için karşılıksız para basıp iç piyasalarına sunma şansları yok.

Demek ki...

Sınırlar önemli… Milli devlet ve milli ekonomi, önümüzdeki günlerde öne çıkacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KOBİ'lere gelirlerini artıracak 7 öneri
KOBİ'lere gelirlerini artıracak 7 öneri
Konutta normalleşme ile talep patlaması bekleniyor
Konutta normalleşme ile talep patlaması bekleniyor
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim