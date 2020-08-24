banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Fatih Portakal'ın yerine kim geliyor? Flaş iddia!
Fatih Portakal'ın yerine kim geliyor? Flaş iddia!
Çalışanlar iş yerine dönmekten mutlu
Çalışanlar iş yerine dönmekten mutlu
Uçurumun kenarında bir gün geçirdi
Uçurumun kenarında bir gün geçirdi
İşsizlik maaşı ne zaman yatıyor?
İşsizlik maaşı ne zaman yatıyor?

Fatih’in sondajıyla Filyos Limanı’nın önemi arttı

ZONGULDAK'TA SULTAN 2. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN FİLYOS PROJESİ, TUNA-1 BÖLGESİNDE DOĞAL GAZ BULUNMASIYLA BİRLİKTE ÖNEM KAZANDI. FATİH SONDAJ GEMİSİNE LOJİSTİK DESTEĞİN SAĞLANDIĞI FİLYOS LİMAN İNŞAATINDAKİ ÇALIŞMALAR İSE TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR.

Ekonomi 24.08.2020, 14:45
4
Fatih’in sondajıyla Filyos Limanı’nın önemi arttı

Zonguldak’ta Sultan 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi, Tuna-1 bölgesinde doğal gaz bulunmasıyla birlikte önem kazandı. Fatih Sondaj gemisine lojistik desteğin sağlandığı Filyos Liman inşaatındaki çalışmalar ise tüm hızıyla sürüyor.

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak günümüze kadar gerçekleştirilemeyen Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi’nde sona yaklaşılıyor. Filyos Limanı, Karadeniz’in en nitelikli limanı olacak. Endüstri Bölgesi ilan edilen 23 bin dekarlık alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli liman, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak.

Karabük, Zonguldak ve Bartın’ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Türkiye’nin üçüncü büyük limanı olacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs sebebiyle bazı çalışmalar durdurulurken, liman inşaatı ise son hızıyla sürüyor. Çalışmaların 2020 yılında bitmesi öngörülüyor.

Fatih’e lojistik destek

Limandaki bir bölümün Türkiye Petrolleri’ne tahsis edilmesiyle birlikte sondaj faaliyetlerine katkı sağladı. Geminin lojistik ihtiyaçları buradan karşılandı. 25 milyon ton kapasitesiyle bölgenin en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı, önce Fatih Sondaj Gemisi’ni karşıladı. Gemi’nin Tuna-1 bölgesine hareket etmesinin ardından yardımcı gemilerle sondaj çalışmalarına adeta lojistik üs oldu.

Karadeniz’de doğal gaz sevinci

Geçen 21 Haziran günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan Karadeniz’e uğurladığı ve Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyetinde bulunan Fatih isimli yerli ve milli sondaj gemisinin doğal gaz rezervini keşfettiğini açıkladı. Zonguldak Ereğli açıklarındaki karadan 175 kilometre uzaklıktaki alanda 15 Temmuz’dan bu yana sondaj faaliyetleri gerçekleştiren Fatih gemisinden gelen müjdeli haber Kdz. Ereğli ilçesinde vatandaşlara sevinç yaşattı.

"Geri sayım başladı"

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, “Cuma günü ulusumuzun en mutlu olduğu ve heyecanlandığı günlerden birini yaşamıştık. Uzun zamandır Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hem karada hem denizlerde gaz ve petrol aradığını biliyoruz. Daha önceden de çeşitli seferlerde burada da arama yapılmıştı. Fakat gelinen nokta Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ciddi anlamda bir gaz rezervi bulundu. Bunun bölgemize ve ülkemize çok büyük faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Zonguldak yaklaşık 200 yıldır Türk Devletine enerji anlamında taş kömürü ile hizmet veriyor. Bugün itibari ile de yer altı zenginliğini gaz ile pekiştirmiş oldu. Tabi bu gazın bulunmasından ziyade en önemli unsuru ekonomiye kazandırılması. Zonguldak’ın, Filyos Projesi içinde Sultan 2. Abdülhamid Han zamanından beri süre gelen 200 yıllık bir rüyası vardı. Filyos Projesi de bugün itibariyle sona yaklaşmış vaziyette ve ne kadar doğru bir karar olduğunu ortaya koymuş oldu. Filyos bugün Zonguldak ve sınırları içerisinde bulunan, Zonguldak açıklarında bulunmuş olan gaza lojistik anlamda merkezinde ev sahipliği yapmaktadır. Şu anda da Türkiye Petrolleri orada üst kurmaya başlamış vaziyettedir. O gazın ekonomiye kazandırılması ve aynı zamanda bu işi bölgesel olarak da düşünmek lazım. Zonguldak ilini bütün olarak düşünmek lazım. Burada Ereğli ön plana çıkıyor. Ereğli’de bu gazın ekonomiye kazandırılmasın da çok önemli bir rol oynayacak. Bir tarafta Filyos, bir tarafta Karadeniz Ereğli bu üçgen içerisinde denizin de ortada olduğunu düşünürsek bu havza bu işin üstesinden gelebilecek durumda. Ereğli aynı zamandan demirin ve çeliğin başkenti. Çelik kapasitesi ve etrafında ki boru fabrikaları ile yetişmiş insan gücü ile birlikte gazın ekonomiye kazandırılması noktasında ana aktörlerden birini üstlenecektir. Filyos’ta kurulmuş olan liman 25 milyon ton kapasiteli ve bugün itibariyle Fatih Sondaj Gemisinin ve Türkiye Petrollerine ev sahipliği yapmakta. Filyos projesi gelişmeye çok açık, içerisinde ki serbest bölgesi ile endüstri bölgesiyle Türkiye’nin cazibe merkezi olacaktır. Bu anlamda yeni bir Zonguldak, yeni bir Türkiye için artık geri sayım başlamış vaziyette.”

Fatih Sondaj Gemisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünde İstanbul’dan Karadeniz’e hareket eden ilk yerli ve milli sondaj gemisi Fatih, Trabzon’daki hazırlık çalışmalarının ardından geçen Haziran ayının son günlerinde Zonguldak’a geldi. İki yardımcı geminin eşlik ettiği sondaj gemisi, Trabzon’da kule ve diğer parçalarının takılmasının ardından inşaatı devam eden Filyos Limanı’nın bulunduğu alana hareket etti. 30 Haziran günü halkın büyük ilgisiyle karşılaşan gemi, karadan 90 mil açıklarında sondaj faaliyeti için Tuna-1 bölgesine hareket etti.

Yorumlar (0)
banner378
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 24 Ağustos 2020
İmsak 04:43
Güneş 06:16
Öğle 13:11
İkindi 16:56
Akşam 19:57
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25