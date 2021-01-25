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Fatih’in sondajı Türkali halkını heyecanlandırdı

Zonguldak’ın Filyos Limanı’ndan demir alarak Türkali-2 kuyusuna ulaşan ilk yerli sondaj gemisi Fatih, hazırlıklarının ardından derin deniz tespit kuyusunda çalışmalarına başlayacak. Kuyunun adını alan ve Filyos Limanı’na 4 kilometre mesafedeki Türkali köyü sakinleri ise doğalgaz heyecanını yaşıyor.

Ekonomi 25.01.2021, 12:36
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Fatih’in sondajı Türkali halkını heyecanlandırdı

Zonguldak’ın Filyos Limanı’ndan demir alarak Türkali-2 kuyusuna ulaşan ilk yerli sondaj gemisi Fatih, hazırlıklarının ardından derin deniz tespit kuyusunda çalışmalarına başlayacak. Kuyunun adını alan ve Filyos Limanı’na 4 kilometre mesafedeki Türkali köyü sakinleri ise doğalgaz heyecanını yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl Mayıs ayında İstanbul’dan Trabzon’a yolcu edilen, 30 Haziran 2020 günü hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Zonguldak’a hareket eden Fatih Sondaj Gemisi, 20 Temmuz itibariyle sondaj faaliyetlerine başladı. Türkiye’nin ilk yerli ve milli sondaj gemisi olan Fatih’in Tuna-1 bölgesindeki arama tarama faaliyetleriyle birlikte, 320 ve 85 olmak üzere bölgede toplam 405 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildi. Recep Tayyip Erdoğan’ın Tuna-1 bölgesine giderek yeni müjdeyi açıklamasının ardından Fatih’in bölgedeki sondaj çalışmaları tamamlanmış oldu. Ardından Filyos Limanı’na demirleyen Fatih Sondaj Gemisi, buradaki hazırlıkların ardından derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-1 kuyusunda çalışmalara başladı. Geçen 5 Kasım günü Türkali-1 kuyusunda sondaja başlayan gemi 77 günlük çalışmalarını geçen 18 Ocak günü tamamladı.

Filyos Limanı’ndan demir alan gemi bu kez de yeni durağı olan Türkali-2 kuyusuna hareket etti. Müjdeyi ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez verdi. Dönmez, Filyos Limanı’ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz’in Fatih’i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

Türkali kuyusu köy sakinlerinin gururu oldu

Filyos Vadi Projesi’ne en yakın köylerden biri olan Türkali köyü sakinleri aynı zamanda iki kuyunun adını da köylerinin ismini almasından dolayı gurur duyduklarını ifade ettiler. Köy muhtarı Bahattin Durgut, "Türkali köy halkına faydası olacaksa gurur verici bir şey. Köyün isminin verilmesi daha ayrı gurur veriyor. Herkes Sakarya Gaz Sahası diyor ama bölgenin ismi. Sondaj tespit kuyusunun da Türkali açıklarında uluslararası su sınırında vurulan bir sondaj. Yöremiz halkına inşallah hayırlı olur. İnşallah bir şeyler çıkar. Rezervin Filyos’tan limana çıkacağı söyleniyor. Türkiye Petrolleri de tesislerini kurmaya başladı. Gazın buradan çıkacağı söyleniyor. İnşallah olur. Filyos geliştikçe alan da genişleyecek. Köyümüze doğru genişleyeceğini düşünüyoruz. Yerleşik bin 350 nüfusumuz var. Dışarıda göçümüz çok. Yurt dışında var genellikle. Toplam yaz aylarında nüfusumuz 6 bini buluyor. Göç edenlerin yeni gelişmelerle birlikte iş imkanları olduğu sürece dönüleceğini tahmin ediyorum. İnsan eninde sonunda özüne dönecek. Ne derece şehir hayatı yaşanır bilemem ama en sonunda köylerine dönecekler" diye konuştu.

Köye dönüşe katkı sağlayacak

Köy sakinlerinden Hülya Dumlupınar, çocuklarının Gürcistan ve Kıbrıs’ta yaşadığını anlattı. Türkali kuyusunun köyün ismini almasından dolayı mutlu olduklarını belirten Dumlupınar, Filyos ile birlikte Türkali köyünün de kalkınacağını düşündüğünü hatta köye dönüşlere katkı sağlayacağını söyledi. Dumlupınar, "Bizim köyümüz için de iyi olur. Köyümüzün gururu olur. İlerleyecek o zaman. Köyümüzde doğalgaz yok. Filyos Limanı ile birlikte belki çocuklarımız iş sahibi olur. Bizim için de iyi olur. Oranın sayesinde Türkali de gelişir. Fatih Sondaj Gemisi’ni gördük" dedi.
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