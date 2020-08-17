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Fatih ve Yavuz’dan sonra Kanuni de Akdeniz’e açılmaya hazırlanıyor

TÜRKİYE’NİN SONDAJ ÇALIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRMAK İÇİN FATİH VE YAVUZ GEMİLERİNE EK OLARAK SATIN ALDIĞI KANUNİ İSİMLİ SONDAJ GEMİSİNİN, MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNE BAĞLI İNCEKUM MEVKİİNDE Kİ NATO LİMANINDA BAKIM, GÜNCELLEME VE GELİŞTİRME SÜRECİ BAŞLADI.

Ekonomi 17.08.2020, 09:16
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Fatih ve Yavuz’dan sonra Kanuni de Akdeniz’e açılmaya hazırlanıyor

Türkiye’nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni isimli sondaj gemisinin, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiinde ki NATO Limanında bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başladı.

NATO Limanında bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan Kanuni’yi gören tatilciler ise gurur duyduklarını, Türkiye’nin haklarını sonuna kadar araması gerektiğini belirttiler. Kanuni’yi görerek duygulanan tatilciler, Türkiye Cumhuriyeti bin yıllık geçmişinde kimseye boyun eğmediği gibi bundan sonrada boyun eğmeyeceğinin tüm dünyanın bilmesi gerektiğini ifade ettiler.

2012 yılında Güney Kore’de üretimi tamamlanan ve daha sonra Türkiye’ye getirilen sondaj gemisine ‘Kanuni’ ismi verilmişti.

Toplam 11 bin 400 metre derinliğe ve 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni gemisi, 2015’e kadar Brezilya’da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeliyle Türkiye’ye giriş yapan Kanuni’ye korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını duyurmuştu.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerinin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi için üçüncü sondaj gemisinin 31 Ocak’ta teslim alınarak TPAO envanterine kaydedildiğini belirtmiş, Milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Kanuni yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacağını duyurmuştu.

İncekum mevkiinde tatilini sürdüren tatilci Hayrettin Yılmaz, “Akdeniz’de büyük bir petrol yatağı olduğunu artık dünya gizlemiyor. Türkiye’de bunu belli bir güç edinene kadar beklemişti. Türkiye bu gücü gördü ve artık gemilerimiz Akdeniz’de ki petrol yataklarından bize ait olan zenginliği çıkarmak için tüm gücüyle hareket ediyor. Türkiye’nin güçlenmesini istemeyen Türkiye düşmanı ülkeler artık Türkiye’nin güçlenmesinin önünde duramayacağını anladı. Başka yollara başvurarak kanunsuz hukuksuz Uluslararası kanunları çiğneyerek Türkiye’nin gücünü kesmeye çalışıyorlar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti bin yıllık geçmişinde kimseye boyun eğmediği gibi bundan sonrada boyun eğmeyeceğinin tüm dünyanın bilmesi gerekiyor” dedi.

Arkadaşlarıyla günü birlik denize gelen Mehmet Can Ak, “Bizim karasularımızda ve kara topraklarımızda yapmamız gereken tüm teknolojik aramalarda Devletimize desteğimiz sonuna kadar vardır. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşamayalım haklarımızı savunalım. Nasıl Kıbrıs bizim yavru vatanımızsa Yunanlar arama yapıyorsa, bizimde en doğal hakkımızdır. Bu işin üstüne gidip yapmalıyız. Teknoloji güzel Kanuni ile de gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Bir diğer tatilci Levent Yön ise “Buz onların oyunun bozduk. Onlar bizi kendi kıyılarımızdan dışarı çıkarmak istemiyorlar. İzin alarak dolaşmamızı istiyorlar. Ama biz onlara göz yummayacağız. Artık sıra bizde, sonuna kadar arkasındayız. Bu kaynaklar bizlerde kullanacağız. Kanuni ile gurur duyuyorum. Biz ecdadımız unutmadık” şeklinde konuştu.

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