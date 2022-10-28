Fatih Sondaj Gemisi, yeni keşifler için Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladığını belirterek, “Gözümüz ufukta, kulağımız doğal gaz milli takımımızda” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin yeni keşifler için Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi. Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gözümüz ufukta, kulağımız doğal gaz milli takımımızda. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz. Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı. Enerjide tam bağımsız Türkiye için aramaya devam” ifadelerini kullandı.