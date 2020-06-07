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FATİH SONDAJ GEMİSİ TRABZON LİMANI'NA YANAŞTI

Sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi, kule birleştirme ve diğer hazırlıklar için Trabzon Limanı'na yanaştı.

FATİH SONDAJ GEMİSİ TRABZON LİMANI'NA YANAŞTI

Sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi, kule birleştirme ve diğer hazırlıklar için Trabzon Limanı'na yanaştı.

07 Haziran 2020 Pazar 15:30
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FATİH SONDAJ GEMİSİ TRABZON LİMANI'NA YANAŞTI

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, "Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de petrol bulması bölgede ve Trabzon'da petrokimya sanayini geliştirecek ve büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

LİMANA 5 RÖMORKÖR 4 SAATTE YANAŞTIRDI

29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan uğurlanan Fatih Sondaj Gemisi, 1 Haziran'da Trabzon açıklarına gelerek demir atmıştı. İstanbul Boğazındaki köprülerin altından geçebilmesi için sökülen vinç ve kuleleri de Trabzon'a getirilen Fatih Sondaj Gemisi, bu sabah 07.00'de 5 römorkör tarafından Trabzon Limanı'na çekilmeye başlandı. Motor çalıştırmayan geminin limana girerek rıhtıma yanaşması yaklaşık 4 saat sürdü.

Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'na girmesi sırasında, limandaki diğer gemiler sirenlerini çalarak gemiyi selamladı. Ayrıca rıhtımda da Mehter Takımı eşliğinde mehter marşları ve kahramanlık türküleri çalındı.

HACISALİHOĞLU: PETROL BULUNURSA PETROKİMYA DA GELİŞECEK

Fatih Sondaj Gemisi'nin karşılanması nedeniyle rıhtımda düzenlenen törende konuşan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, "Fatih gemimizin kaptanları, çalışanları, mühendisleri; hepiniz şehrimize hoş geldiniz. Sondaj çalışmaları sonucunda ülkemize büyük katkı sağlayacağına inandığımız petrolün biran önce bulunarak ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılmasını umuyoruz. Bu anlamda yapacağınız çalışmalar ülke adına gerçekten çok önemli. Bu çalışma için Trabzon'un seçilmesinden ayrıca mutluluk duyuyoruz. Şehrimizin gerek ulaşım gerekse diğer konularda altyapısı güçlüdür. Karadeniz'de bulunacak petrolün petrokimya olarak şehrimizin bölgemizin gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bölgenin sadece ticarete, tarıma bağlı değil sanayi altyapısı olarak da gelişmesine katkı verecektir. Bu vesileyle çalışmalarınızda kolaylıklar, sonuca ulaşma adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Trabzon Limanı'nda kule birleştirme işlemi yapılacak olan 229 metre boyundaki Fatih Sondaj Gemisi için rıhtımda 165 metre yüksekliğinde dev bir vinç hazırlandı. Trabzon Limanı'nda kule birleştirme ve vinç takılma işlemleri yapılacak olan geminin 20 Haziran'da limandan ayrılarak sondaj faaliyetlerine başlaması bekleniyor.

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