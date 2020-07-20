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Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de ilk sondajına başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladığını duyurdu.
Ekonomi 20.07.2020, 14:48
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız. ‘Varsa mutlaka bulacağız'” dedi.
Fatih Sondaj Gemisi, 29 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenen törenle İstanbul'dan Trabzon Limanı'na uğurlanırken, geminin 103 metrelik kulelerinin köprülerden geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı'nda demonte edilmişti.
Geminin demonte edilen kuleleri Trabzon Limanı'nda tekrardan monte edilerek, sondaj için gerekli hazırlıklar yapılmıştı. Fatih Sondaj Gemisi, bugün itibariyle Tuna-1 lokasyonunda sondaja başladı.
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