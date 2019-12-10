Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
108183
ALTIN
273.335
DOLAR
5.7966
STERLİN
7.6405
EURO
6.4225

Fatih Karaca: "12 ülkede 33 mağazaya ulaştık."

Almanya’nın en köklü markalarından Weimar’ı bünyesine katan Karaca Grubu, Köln ve Mannheim'dan sonra başkent Berlin'de üçüncü mağazasının açılışını yaptı. Karaca Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca, 12 ülkede 33 mağazaya ulaştıklarını belirterek 2020'de 22 ülkede faaliyet göstermeyi hedeflediklerini söyledi.

Fatih Karaca: "12 ülkede 33 mağazaya ulaştık."

Almanya’nın en köklü markalarından Weimar’ı bünyesine katan Karaca Grubu, Köln ve Mannheim'dan sonra başkent Berlin'de üçüncü mağazasının açılışını yaptı. Karaca Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca, 12 ülkede 33 mağazaya ulaştıklarını belirterek 2020'de 22 ülkede faaliyet göstermeyi hedeflediklerini söyledi.

10 Aralık 2019 Salı 11:52
1248 Okunma
Fatih Karaca: "12 ülkede 33 mağazaya ulaştık."

Karaca Türkiye’de kaydettiği büyümenin yanı sıra Avrupa’da da atılımlarına devam ediyor. Almanya’da Köln ve Manheim’da 2 mağazası bulunan Karaca üçüncü mağazasını Berlin’de açarken Almanya’nın en köklü markalarından Weimar’ı bünyesine kattığını da açıkladı.

Türkiye’de mutfak ve sofra sektörünün önde gelen markalarından olan ve çatısı altında Karaca Home, Emsan, Jumbo ve CookPlus bulunan Karaca Grubu, hem Türkiye’de hem de yurtdışında atakta… Almanya’da üçüncü mağazasını açan Karaca, ünlü porselen markası Weimar’ı da satın aldı.

Karaca Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca yurtdışında 12 ülkede 33 mağazaya ulaştıklarını, 2020'de 22 ülkede faaliyet göstermeyi hedeflediklerini belirterek “Türkiye'de hedeflerimize ulaştık. Dünyada da sofra ve mutfak kategorisinde ilk akla gelen marka olmak istiyoruz. Almanya'da da güçlü olduğumuz için burada bir genel merkez kurarak işe koyulduk. Önümüze Almanya’da 5 yılda 30 mağaza açma hedefi koyduk. Lojistik merkezimizi de Köln'e kurduk.” dedi.

Karaca Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca

Fatih Karaca, Avrupa planlamaları ve hedefleri kapsamında güçlü bir marka ile yola devam etme kararı aldıklarını ve bu amaçla da 1790'da kurulan Weimar markasını satın alma kararı verdiklerini söyledi. Fatih Karaca, 229 yıllık Weimar markasının  da artık Karaca çatısı altında faaliyet göstereceğini belirterek; Weimar, Almanya’nın en eski ve yaşayan porselen markalarından biri… 12 defa el değiştiren marka hep Almanlar tarafından satın alınmış. Müzayedelerin en değerli porseleni olarak bilinen Weimar, 2007'de Rosental Ailesi'nin olmuş. Adını Weimar şehrinden alan fabrikada 220 kişi çalışıyor” dedi.

ALMANYA'DA ÜÇÜNCÜ MAĞAZASINI AÇTI

Karaca Grubu, Avrupa’da büyüme stratejisi doğrultusunda Almanya’nın Berlin şehrinde üçüncü mağazasını hizmete açtı. Karaca’nın bu mağazasında da yüzlerce ürün yer alıyor. Takım ve tekli yemek takımları, pasta takımları, bardaklar, çatal-bıçak takımları, sofrada ihtiyaç duyulabilecek yardımcı ve dekoratif ürünler, küçük ev aletleri ve pişirme ürünleri ve Karaca Home’un benzersiz yatak odası takımlarına kadar ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünler Almanya’daki Karaca mağazalarında bulunuyor.

Karaca Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da kampanyalarla benzersiz fırsatlar sunuyor. Super Cream Bone Plus Evlilik Paketi 549,95 Euro, Hatır Türk Kahvesi Makinesi 59,95 Euro, Brownwood Stone Granit Tencere ve Tava, Valeria Premium Evlilik Paketi 279.95 Euro ve Future Granit Tost Makinesi Karaca’nın Almanya mağazalarında evine özen gösterenleri bekliyor. Bunlara ek daha yüzlerce, her çeşit, Türkiye mağazalarında olan bütün ürünlerin hepsi Almanya’daki mağazalarda da yer alıyor.

Son Güncelleme: 10.12.2019 14:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geberit, 3 farklı ürünü Türkiye pazarına sunuyor
Geberit, 3 farklı ürünü Türkiye pazarına sunuyor
Kilim Mobilya 171. mağazasını Modoko’ya açtı
Kilim Mobilya 171. mağazasını Modoko’ya açtı
Keşan Ekonomi Forumu 7'nci kez düzenlendi
Keşan Ekonomi Forumu 7'nci kez düzenlendi

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim