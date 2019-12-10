Fatih Karaca: "12 ülkede 33 mağazaya ulaştık."

Karaca Türkiye’de kaydettiği büyümenin yanı sıra Avrupa’da da atılımlarına devam ediyor. Almanya’da Köln ve Manheim’da 2 mağazası bulunan Karaca üçüncü mağazasını Berlin’de açarken Almanya’nın en köklü markalarından Weimar’ı bünyesine kattığını da açıkladı.

Türkiye’de mutfak ve sofra sektörünün önde gelen markalarından olan ve çatısı altında Karaca Home, Emsan, Jumbo ve CookPlus bulunan Karaca Grubu, hem Türkiye’de hem de yurtdışında atakta… Almanya’da üçüncü mağazasını açan Karaca, ünlü porselen markası Weimar’ı da satın aldı.

Karaca Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca yurtdışında 12 ülkede 33 mağazaya ulaştıklarını, 2020'de 22 ülkede faaliyet göstermeyi hedeflediklerini belirterek “Türkiye'de hedeflerimize ulaştık. Dünyada da sofra ve mutfak kategorisinde ilk akla gelen marka olmak istiyoruz. Almanya'da da güçlü olduğumuz için burada bir genel merkez kurarak işe koyulduk. Önümüze Almanya’da 5 yılda 30 mağaza açma hedefi koyduk. Lojistik merkezimizi de Köln'e kurduk.” dedi.

Karaca Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca

Fatih Karaca, Avrupa planlamaları ve hedefleri kapsamında güçlü bir marka ile yola devam etme kararı aldıklarını ve bu amaçla da 1790'da kurulan Weimar markasını satın alma kararı verdiklerini söyledi. Fatih Karaca, 229 yıllık Weimar markasının da artık Karaca çatısı altında faaliyet göstereceğini belirterek; “Weimar, Almanya’nın en eski ve yaşayan porselen markalarından biri… 12 defa el değiştiren marka hep Almanlar tarafından satın alınmış. Müzayedelerin en değerli porseleni olarak bilinen Weimar, 2007'de Rosental Ailesi'nin olmuş. Adını Weimar şehrinden alan fabrikada 220 kişi çalışıyor” dedi.

ALMANYA'DA ÜÇÜNCÜ MAĞAZASINI AÇTI

Karaca Grubu, Avrupa’da büyüme stratejisi doğrultusunda Almanya’nın Berlin şehrinde üçüncü mağazasını hizmete açtı. Karaca’nın bu mağazasında da yüzlerce ürün yer alıyor. Takım ve tekli yemek takımları, pasta takımları, bardaklar, çatal-bıçak takımları, sofrada ihtiyaç duyulabilecek yardımcı ve dekoratif ürünler, küçük ev aletleri ve pişirme ürünleri ve Karaca Home’un benzersiz yatak odası takımlarına kadar ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünler Almanya’daki Karaca mağazalarında bulunuyor.

Karaca Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da kampanyalarla benzersiz fırsatlar sunuyor. Super Cream Bone Plus Evlilik Paketi 549,95 Euro, Hatır Türk Kahvesi Makinesi 59,95 Euro, Brownwood Stone Granit Tencere ve Tava, Valeria Premium Evlilik Paketi 279.95 Euro ve Future Granit Tost Makinesi Karaca’nın Almanya mağazalarında evine özen gösterenleri bekliyor. Bunlara ek daha yüzlerce, her çeşit, Türkiye mağazalarında olan bütün ürünlerin hepsi Almanya’daki mağazalarda da yer alıyor.