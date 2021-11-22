Fatih Dönmez: ‘TÜRKİYE’NİN 4. SONDAJ GEMİSİ 2022 BAHARINDA GELECEK”

Türkiye Enerji Zirvesi’nin 11’incisi yoğun delege katılımı ile Antalya Regnum Carya Otel’de başladı. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanı sıra; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız katıldı.

Faturalardaki TRT Payı Kaldırıldı…

Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan’ın ‘hoşgeldiniz’ konuşmasıyla başlayan zirvede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, küresel enerji piyasalarında özellikle fiyat anlamında büyük değişim yaşandığını söyledi. Bakan Dönmez, Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği Covid-19 pandemisi döneminde piyasa aktörleriyle iletişimlerini her zamankinden daha güçlü tuttuklarını ifade etti. Türkiye'nin bu süreçte en hızlı toparlanan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Dönmez, "Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarında yaptığımız sübvansiyonla vatandaşlarımıza 127 milyar liralık destek sağladık. Geçtiğimiz hafta faturalardaki TRT payı ve Enerji Fonu'nun kaldırıldığı açıklandı. Her iki fonun kaldırılmasıyla birlikte vatandaşımıza vereceğimiz destek yıllık yaklaşık 3 milyar lira olacak" diye konuştu.

Karadeniz'de su altına döşenecek borularda ilk kaynak 2022'de…

Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, yaptığı konuşmada temmuz ayında Türkali-2 kuyusunun Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testlerinin başarıyla tamamlandığını hatırlattı. Dönmez; "Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Öte yandan, o projede kullanılacak yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi. 2022'nin baharında suyun altına, Karadeniz'in derinliklerine boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız inşallah" dedi.

4. Sondaj Gemisi Yolda…

Dördüncü sondaj gemisinin de 2022'nin bahar aylarında Türkiye'ye ulaşacağını aktaran Dönmez, "Gemimiz, 7. nesil bir gemi. Dünyada sadece 5 tane var ve biri artık bizde. Gemimiz inşallah önümüzdeki yılın bahar aylarında ülkemize doğru demir alacak. 4. gemimiz çift kule tasarımına, sert deniz şartlarında çalışabilecek kabiliyete sahip. Yüksek basınçlı rezervuarlarda dahi daha emniyetli şekilde çalışıyor. Karadeniz gazında bütün hesabı kitabı 2023'e göre yaptık. Her şeyi bilimsel bir çerçevede ele alıyoruz. İnşallah hedefimize ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kış Saati Uygulamasından 6 Milyar Tasarruf Sağlandı

Türkiye'de kış saati uygulamasına 2016'da başlandığını hatırlatan Dönmez, bugüne kadar elektrikte 6,82 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını bildirdi. Dönmez, bu tasarrufun parasal karşılığının 6 milyar lira olduğunu belirterek, "26 Mart 2019'da Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamayla AB de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi" dedi.

Türkiye enerji piyasalarının "En büyük Aile Buluşması" olarak geleneksel bir şekilde tüm sektör paydaşları tarafından beklenti ve önerilerin dile getirildiği zirvede Bakan Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu gücünün ekim sonu itibarıyla yaklaşık 53 bin megavata ulaştığını ifade etti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının da 2019 ve 2020'de yüzde 42'nin üzerine çıktığını dile getiren Dönmez, 2023 hedefine şimdiden ulaşıldığını bildirdi.

Temiz Enerjide Devrim Yapabilecek Güçteyiz…

Enerji dönüşümünde Türkiye’nin “-mış gibi yapma lüksü yok” diyen Bakan Dönmez yeni bir yol haritasına girdiklerini hatırlatarak özellikle Paris İklim Anlaşmasıyla ilgili şu önemli mesajları da verdi: “Paris İklim Anlaşmasıyla birlikte enerji sektörümüz bir dönüşüm içerisine girecek. Bugüne kadar Avrupa Birliği raporlarına da olumlu olarak yansıyan pek çok adım attık. Birçok kişi enerji dönüşümü ile elektrik dönüşümünü karıştırıyor. Enerji dönüşümünde eskisi gibi tüketimler olacak mı? Tüketimin dönüşmediği yerde enerji dönüşümü olmaz. Bakanlık olarak planlarımızı yaptık, temiz enerji devrimini yapabilecek güçteyiz. Bizim önce düşük maliyetli yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin yaygınlaşması yeşil dönüşümün kilit anahtarlarından. Türkiye son dönemde inanılmaz bir verimlilik atılımı da yaptı. Enerji verimliliğinden son 3 yılda 1.117 milyar dolarlık bir tasarruf elde ettik.”

Zirve, Bakan Dönmez'in konuşmasının ardından ‘Bakan Özel Oturumu ile devam etti. "Enerjinin Kalbi Antalya'da Atıyor" teması ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bünyesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) destekleriyle düzenlenen zirvede, üç gün boyunca Türkiye ve küresel enerji sektöründeki son gelişme ve trendler ele alınması hedefleniyor.