Fasulye hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki on binlerce dönümde hasadına başlanan fasulye üreticilerin yüzünü güldürdü.

İlçedeki Gülistan Ovası’nda on binlerce dönüm alanda üretilen fasulyenin hasadına başlandı. Verimliliğiyle çiftçilerin yüzünü güldüren fasulye hasadı, mevsimlik işçiler için de ekmek kapısı oldu. İHA muhabirine konuşan çiftçilerden Yunus Vural, Adilcevaz ilçesinde bulunan Gülistan Ovası’nın bereketiyle üreticileri sevindirdiğini belirterek, “Burası verimli bir toprak. Topraklarımız hem bizi besliyor hem de mevsimlik işçiler için bir ekmek kapısı oluyor” dedi.