Faizsiz sistemde konut ve taşıt satışı sağlayan firmalara 100 milyon sermaye şartı geliyor

Son dönem de bir çok vatandaşın başvuruda bulunarak konut ve taşıt hayallerini gerçekleştirmek istediği faizsiz konut ve taşıt satışı gerçekleştiren firmalara yönelik yasa teklifi meclise sunuldu. Sunulan tasarıyla ileri de oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi düşünülüyor. Hazırlanan yasa tasarısında ise en çok göze çarpan madde ise firmalara 100 milyon lira sermaye şartı. Bununla beraber BDDK'nın yapacağı inceleme sonrasında bir çok küçük firmanın tasfiye edilme ihtimali bulunuyor.