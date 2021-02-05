Faizsiz ev ve araba satışına sermaye şartı getiriliyor

Faizsiz peşinatsız ev ve otomobil kampanyalarına yasal düzenleme geliyor. Düzenleme ile sayıları 857’ye ulaşan bu şirketlerin toplanan paraları farklı amaçla kullanmasının önlenmesi amaçlanıyor. Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda sürdürülen çalışmaların yakın zamanda yasa teklifi olarak TBMM’nin gündemine getirileceği öğrenildi. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlere 50 milyon lira sermaye şartı getirilmesi bekleniyor.

Çalışmalara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da katılıyor. Nuray Babacan’ın Hürriyet’teki köşesinden aktardıklarına göre, bu konuda yapılan çalışmalar, siyasilerle yapılan toplantılarda da değerlendirilmiş. Sistemin düzgün işlemesi için neler yapılması gerektiği, saadet zinciri gibi vatandaşın mağdur edecek yapılara dönüşme olasılığı dile getirilmiş. Toplantılarda, bu şirketlerin sayısının 857’ye ulaştığı, bazılarının bin, bazı şirketlerin ise 100 bin üyesinin bulunduğu bilgisi paylaşılmış. Bu yapı içerisinde kendi yaptığı konutları pazarlayan ve komisyon alan şirketlerin bulunduğu da aktarılmış.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Şirketler grupları bir araya getiriyor. Burada, ‘her ay 1 milyon lira değerinde 10 kişiye ev alacağız’ deniliyor. Para toplanıyor ve belirtilen sayıda ev veya araba alınıyor. Herkes katkısıyla verilen sürede, bir kişiyi konut sahibi yapıyor, amaç sırayla herkesin vaadini gerçekleştirmek. Sistemden çıkmak isteyenlere zorluk çıkarılıyor. Yüksek oranda kesintiler yapılıyor. Toplanan paraların bir bölümü bankada değerlendiriliyor. Bir bölümü ile şirketler kendileri konut yaparak fahiş fiyatlara satış yapıyor. Artan mağduriyetler nedeniyle ekonomi yönetimi bu alanda önemli düzenlemeleri hayata geçirmesi bekleniyor.