Faizlerdeki yükseliş doları nasıl etkiler?
Morgan Stanley ekonomistleri yayımladıkları raporda, TCMB'den önden yüklemeli bir faiz artırımı beklediklerini ve artırım gelse de dolar/TL'nin 7,75 seviyesinde dengeleneceğini iletti
Morgan Stanley, haftaya Perşembe 18 Mart’ta yapılacak olan PPK toplantısında Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerine paralel olarak 75-100 baz puan civarında faiz artırmasının TL’de değer kaybını engellemesi olasılığının düşük olduğunu belirtti.
Kurum ekonomistleri raporda, “Yüksek enflasyon, petrol fiyatları ve zayıf kur nedeniyle TCMB'den önden yüklemeli 100 baz puan faiz artışı bekliyoruz” değerlendirmesi yaptı. Ayrıca, piyasa beklentilerine paralel Faiz artışının gelmesi halinde de gelişen ülkelere yönelik zayıflıklar nedeniyle dolar/TL’nin 7,75 seviyesinde dengeleneceğini ve Türkiye CDS’lerinin 350 seviyesinde kalacağını düşündüklerini iletti.
Beklentilerin üzerinde bir faiz artışı durumunda kazançların olacağını düşünüyor; buna karşın USD/TL ve CDS’lerin 2021’in düşük seviyelerini test etmesini beklemiyoruz. Beklentilerin altında bir faiz artışı durumunda lira varlıkların zayıf seyri sürdürmesini ve kasım seviyelerini yeniden test etmesini bekliyoruz.