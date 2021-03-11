Faizlerdeki yükseliş doları nasıl etkiler?

Morgan Stanley, haftaya Perşembe 18 Mart’ta yapılacak olan PPK toplantısında Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerine paralel olarak 75-100 baz puan civarında faiz artırmasının TL’de değer kaybını engellemesi olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Kurum ekonomistleri raporda, “Yüksek enflasyon, petrol fiyatları ve zayıf kur nedeniyle TCMB'den önden yüklemeli 100 baz puan faiz artışı bekliyoruz” değerlendirmesi yaptı. Ayrıca, piyasa beklentilerine paralel Faiz artışının gelmesi halinde de gelişen ülkelere yönelik zayıflıklar nedeniyle dolar/TL’nin 7,75 seviyesinde dengeleneceğini ve Türkiye CDS’lerinin 350 seviyesinde kalacağını düşündüklerini iletti.