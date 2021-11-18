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Faizler düşerse veya sabit kalırsa ne olur? İşte tüm senaryolar...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün Kasım ayı faiz kararını açıklayacak. Dolar TL kurunda yaşanan sert hareketlilik sonrası piyasaların gözü bu Merkez'den gelecek karardayken olası senaryolar da şekillenmeye başladı. Peki, Merkez Bankası faizleri düşürür veya sabit bırakırsa piyasanın tepkisi ne olur? Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara olası senaryoları tek tek anlattı.

Ekonomi 18.11.2021, 10:35
Faizler düşerse veya sabit kalırsa ne olur? İşte tüm senaryolar...

Merke Bankası faizleri indirecek mi, sabit mi bırkacak? Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan faiz artırımı karşısındaki açıklamalar sonrası doalr TL son 24 saate 50 kuruşun üzerinde artış gösterip 11 lira sınırına kadar yaklaştı. Son hareketlilikle birlikte bir kez daha gözler Merke Bankası faiz kararına çevrildi.

Kasım ayı faiz kararı Para Politikası Kurulu tarafından bugün saat 14.00'te açıklanacak ancak şimdiden senaryolar netleşmeye başladı. İşte Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara'nın anlatımıyla Merkez'in olası faiz kararları sonrası senaryolar...

FAİZLER DÜŞERSE NE OLUR?

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara olası faiz senaryolarını şu cümlelerle aktardı:

Mevcut yaklaşım sürerse (faiz indirimi) dolardaki yükseliş için bir limit yok. Merkez Bankası faiz indirmeye devam ederse 100 baz puan indirime giderse TL'yi koruycak başka bir hamle yapılması gerekiyor. Mesela döviz satışları yapılması gerekiyor. Ama faziler yanlış yerde olduğu sürece bütün bunların etkisi sınırlı olacaktır.

FAİZLER SABİT KALIRSA NE OLUR?

Eğer Merkez Bankası durursa ve artık bir faiz indirimi yapmayacağını söylerse dolar kurunda bir miktar gevşeme olur. Çok sert bir aşağı hareket olmayabilir. Ama baskılar bir süre için durur.

FAİZLERİN SON KEZ DÜŞÜRÜLDÜĞÜ AÇIKLANIRSA NE OLUR?

Eğer Merkez Bankası 100 baz puan indirim yapar ve artık tamam derse; o zaman da TL üzerindeki değer kaybı baskısı geçici olarak durur. Ancak önümüzdeki aylarda enflasyon açıklandıkça yatırımcılar yüzde 20'nin üzerine giden bir enflasyon görünce TL'den çıkış eylemi hızlanabilir. Dolarizasyon eğilimi artabilir. Bu da kur hareketinin devam etmesine neden olabilir.

FAİZLER UCU AÇIK BİR ŞEKİLDE DÜŞERSE NE OLUR?

Eğer TCBM 100 baz puandan fazla bir indirim yaparsa veya 100 baz puan indirip ucunu açık bırakırsa o zaman piyasada bir kopuş yaşanabilir ve bir ödemeler dengesinde soruna giden yol açılmış olur.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

AA Finans'ın 18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAİZ AÇIKLAMASI

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan faizle ilgili şunları söyledi:

Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdirmeyiz. Bunu kabulleneceğiz, bunun başka çıkışı olamaz.

Salgın döneminde tüm ülkeler kepenkleri indirirken bizim yatırımlarımıza kesintisiz devam etmemiz, açılıştan açılışa, temel atmadan temel atmaya koşmamız bunun en somut örneğidir, ispatıdır. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam.

Kaynak: Habertürk

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