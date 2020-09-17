“PİYASANIN ROTASI”

Faizler Artsa Bile Destek Sürecek…

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 29,763,811 – tedaviye pozitif cevap veren 20,225,145 – ölü sayısı 939,456 kişiye ulaşmıştır. ABD Başkanı Trump, aşının Ekim ayı ortası gibi dağıtıma hazır olabileceğini açıkladı.

Fed faiz kararında beklendiği şekilde pas geçerken, Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları güvercin tonlamada olmuştur. Özellikle işsizlik vurgusunda faizler artsa bile ekonomiye desteğin süreceği söylemi öne çıkmıştır.

Powell’ın konuşmasından satır başları;

Japonya Merkez Bankası faiz kararında beklendiği şekilde herhangi bir değişiklik yapmamıştır.

Bugün günlerden BoE olacaktır.

BoE; BoE faiz kararını 17 Eylül Perşembe saat 14.00’de açıklayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak faiz oranında ve varlık alım programı tutarında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.

ABD Başkanlık seçimlerinde anketler Biden’in (%49,0) lehine olmaya devam ederken Trump %43,1 seviyesinde bulunmaktadır.

Anketlerde Biden önde olsa bile Başkan adayları arasında olacak TV tartışmaları gerçekleşmeden bu anketlerin sağlıklı olduğunu söylemek anlamlı olmayacaktır.

Tv tartışmaları;

29 Eylül 2020 – Ohio

15 Ekim 2020 – Florida

22 Ekim 2020 – Tennessee

ABD seçimlerinde kritik rol oynayan bazı eyaletlerde anket son durumları;

Florida: Biden %48,7 – Trump %47,1

Fiyatlama dinamiklerinde, S&P500 endeksi 3300 seviyesi üzerinde 3343 seviyesinde fiyatlanmaktadır. Kısa dönemli olarak 3350 üzerinde kalıcılık referans olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,6740 seviyesinde bulunurken, %0,50 üzerinde kalıcılık etkin olmaktadır. Bu noktadan sonra ABD 10 yıllık tahvil faizi %1 ve üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Altın $2000 altında $1939 seviyesinde bulunmaktadır. USDTRY paritesi 7,4970 seviyesi ile 7.50 seviyesine yakın fiyatlanmaktadır. 5 yıllık CDS (beyaz) 508.578 seviyesi ile 500 seviyesi üzerinde hareketine devam etmektedir. Dolar temasında (klasik ve bloomberg Dolar endeksleri (mor+turuncu)) bir miktar toparlanma bulunmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri 5 günlük (10 – 17 Eylül) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Türk Lirası, %0,58 değer kaybı göstermektedir.

Kıymetli madenler, 5 günlük (10 – 17 Eylül) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Altın %0,36 değer kaybı – Gümüş %0,30 değer kazancı göstermektedir.

Türkiye tarafında corona virüsü vaka sayısı 296,391 kişiye çıkarken, ölü sayısı 7,249 kişiye ulaşmıştır. Testlerin devreye alınması ile vaka sayısında artış devam ederken, toplam test sayısı 8,855,180 kişiye ulaşmıştır. Günlük vaka sayısı (1771) 1700 kişi üzerinde sürmektedir.