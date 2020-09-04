Faizler artıyor, ev sahibi olmak isteyenler acele etsin
Normalleşme döneminde başlayan düşük faizli, ödeme ertelemeli ve uzun vadeli krediler ağustos sonu itibariyle bitiyor.
Kamu bankaları, kredi kampanyalarını sonlandırırken, özel bankalar kredi faizlerini artırmaya başladı.
Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, ev sahibi olmak isteyenlerin acele etmesi gerektiğini, bu dönemde dakikaların bile çok önemli olduğunu söyledi.
Düşük faizli krediler bitti
Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Normalleşme döneminde ekonominin canlandırılması amacıyla kredi faizleri düşürüldü, ödeme kolaylıkları sağlandı, vade sayıları arttı. Birçok müşterimiz bu kredilerden faydalandı. Ancak artık bu dönemin sonuna geldik” dedi.
Faizlerin yükseldiğini belirten Başaran, “0,64, 0,74 gibi düşük faizlerden şu an 0,99, 1,14’lere kadar yükseldi. Önümüzdeki günlerde bunun daha da yükselmesini bekliyoruz” diye konuştu.
Dakikalar bile önemli
Başaran, ev sahibi olmak isteyenlerin acele etmesi gerektiğine dikkat çekerek “Örneğin kredi başvurusu yaptınız, eksper iki gün sonra geliyor. Eksper geldiğinde faizler yeniden hesaplanıyor ve krediniz ona göre veriliyor. Bu da günlerin hatta dakikaların bile çok önemli olduğunu gösteriyor” dedi.
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