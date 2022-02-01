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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Bir büyükelçiyi 16 milyondan daha fazla önemseyen birine bu şehir nasıl emanet edilecektir? Ayrıca bu görüşmeden Dışişleri Bakanlığı bilgilendirildi mi?”
Faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi
Resmi Gazete’de, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı. Yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi.
Ekonomi 01.02.2022, 07:59 01.02.2022, 09:29
Resmi Gazete’de, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı. Yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi.