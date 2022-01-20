Son Dakika
Faiz Sonrası Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?
Altın fiyatları, Merkez Bankası ocak ayı faiz toplantısının sonrasında hareketlendi. İşte altın fiyatlarındaki son durum...
Ekonomi 20.01.2022, 14:46
20 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 791,25
SATIŞ: 791,39
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.281,00
SATIŞ: 1.304,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.122,00
SATIŞ: 5.202,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.568,00
SATIŞ: 2.615,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.154,47
SATIŞ: 5.234,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 711,24
SATIŞ: 720,26
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.837,11
SATIŞ: 1.837,39