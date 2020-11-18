Faiz kararına doğru

Borsalar haftanın en önemli olayı olan faiz kararına gidilirken dün sert düzeltme yapmıştı. Bugün seans başlangıcına doğru gidilirken döviz hareketlerinde hafif yükseliş yaşanıyor. Borsada dün gelen satışların devamının beklenebileceği günde yukarı yönlü hareketler olması durumunda panik satışları da duracaktır. Dün gelen satış dalgası yurt dışındaki satışlar kaynaklı da hız kazanmıştı ancak Amerika borsaları dünü tekrardan rekor seviyelere yakın fiyatlardan kapattı. En mühim kararın yarınki faiz kararı olduğu haftada dün salgınla mücadelede alınan ek önlemler ve hizmet sektörü üzerindeki olumsuz etkileri, 3. Çeyrekte gelen ekonomideki toparlanmanın devamı konusunda belirsizlikler oluşturmuştu. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal mesafe ve toplumun işleyişine yönelik ek kısıtlamalar açıkladı.

Satır Başları:

Borsalarda Salı seansında yoğun satış görüldü BİST100 %2,57 düşüşle 1.259, BİST30 ise %2,86 satışla 1.397 seviyesinden seansı kapattı. Sabah saatlerinde döviz kurlarında toparlanma yaşandı. Dolar 7,74 seviyesine gelirken Euro 9,27’den işlem görüyor.

BİST100 %2,57 düşüşle 1.259, BİST30 ise %2,86 satışla 1.397 seviyesinden seansı kapattı. Sabah saatlerinde döviz kurlarında toparlanma yaşandı. Dolar 7,74 seviyesine gelirken Euro 9,27’den işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Açıklamaya göre, Hafta sonları saat 10.00 – 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı olacak. Restoranlarda ve kafelerde sadece paket servisine müsade edilecek.

yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Açıklamaya göre, Hafta sonları saat 10.00 – 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı olacak. Restoranlarda ve kafelerde sadece paket servisine müsade edilecek. Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kartlı Ödeme Endeksi, Ekim ayında bir yıl öncenin aynı ayına göre %27,6 artış göstererek 260,9 değerine ulaştı. Aynı dönemde reel olarak %14'lük artış yaşandı.

Ekim ayında bir yıl öncenin aynı ayına göre %27,6 artış göstererek 260,9 değerine ulaştı. Aynı dönemde reel olarak %14'lük artış yaşandı. Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiği acil durum kredi programlarının süresinin uzatılacağı sinyali verdi.

BİST 100

Dün endeksin 1260 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1293 ve en düşük 1260 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % -2,57 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi günü 27,65 milyar TL hacimle kapattı.

Destek: 1.259

Direnç: 1.276

Şirket Haberleri:

İttifak Holding A.Ş. (ITTFH): Gayri faal durumdaki bağlı ortaklığımız Selidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin 13.11.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketin tasfiyesine karar verilmiş olup, işbu tasfiye kararı 17.11.2020 tarihi itibariyle Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil ve ilan edilmiştir.

Artı Yatırım Holding A.Ş. (ARTI): Şirketimizin kredi borçlarının tahsili amacıyla Denizbank A.Ş.tarafından başlatılan İstanbul 5. İcra Müdürlüğü'nün 2019/29105 E. sayılı dosyası kapsamında, 3.256.327.-TL kredi borcu ile 133.952.-TL vekalet ücreti ve 183.573.-TL icra harcının tahsil edildiği, işbu alacaklar sebebiyle yapılan bütün cebri icra işlemlerinin sonlandırıldığı, tüm hacizlerin fek edildiği ve icra dosyasının kapatıldığı tarafımıza iletilmiştir.Takip konusu kredi borcunun kapanması ile Şirketimizin bankalara olan tüm kısa ve uzun vadeli borçlarımız tamamen kapatılmıştır.

Bu kapsamda, SPK onayındaki taslak izahname ile gerçekleştirilmesi planlanan sermaye artırımına ilişkin; 30.09.2020 tarihinde KAP'ta açıklanan Fon Kullanım Raporu, revize edilerek KAP'ta duyurulacak ve SPK'ya iletilecektir.

Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI): Bazı basın yayın organlarında ve internetteki bazı haber sitelerinde; Şirketimiz'in Afrika'da bir havacılık şirketinin sermayesini oluşturan hisselerin %51'ini satın alacağına dair haberlere yer verilmiştir. Şirketimizin söz konusu haberlerde konu edilen çerçevede herhangi bir hisse satın alma girişimi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("Havacılık Holding") tarafından Şirketimize verilen bilgiye göre, iş geliştirme faaliyetleri kapsamında Afrika'da yatırım fırsatları araştırılmakta olup, hali hazırda söz konusu haberlerde belirtilen yatırım fırsatı ile ilgili Havacılık Holding tarafından alınmış bir karar bulunmamaktadır.

USDTRY

Güne 7,7008 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,7197 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,7400 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 7,6900 - 7,6600

Direnç: 7,7400 - 7,7500

EURTRY

Güne 9,1364 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,1703 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,1900 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 9,1300 - 9,0800

Direnç: 9,1900 - 9,2200

EURUSD

Güne 1,1865 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1875 seviyelerinde fiyatlanıyor. Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1900 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1,1900 - 1,1800

Direnç: 1,1900 - 1,1900

XAUUSD

Güne 1.881 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.876 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1.876 – 1.872

Direnç: 1.883 – 1.887

BRENT

Güne 43,80 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 43,72 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın güne satıcılı başladığını izliyoruz.