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Faiz kararı sonrasında dolar ve euroda geri çekilme yaşanıyor

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında dolar 7,57’ye euro 8,80 seviyesine kadar geriledi.

Ekonomi 24.09.2020, 15:34
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Faiz kararı sonrasında dolar ve euroda geri çekilme yaşanıyor


Merkez Bankası faiz artımı yaptı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25’ten yüzde 10,25’e yükseltilmesine karar verdi. Bu kararın ardından dolar 7,57’ye euro 8,80 seviyesine kadar geriledi.

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