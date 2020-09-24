Faiz kararı sonrasında dolar ve euroda geri çekilme yaşanıyor



Merkez Bankası faiz artımı yaptı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25’ten yüzde 10,25’e yükseltilmesine karar verdi. Bu kararın ardından dolar 7,57’ye euro 8,80 seviyesine kadar geriledi.