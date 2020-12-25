Faiz kararı sonrası piyasalarda yeni normal

Dün TCMB’nin 200 baz faiz artırımına giderek haftalık repo faizini %17 seviyesine çektiği piyasalarda izlenmişti. Verilen faiz kararı, para politikasındaki sıkı duruştan taviz verilmeyeceği mesajını tazeleyerek piyasalara tekrar güven aşılamıştır. Döviz kurlarında düşüş kaydedilirken, BIST’in de faiz kararını olumlu karşıladığı görülmüştür. Bugün yurt içinde ekonomik veri olarak Hizmet Sektörü Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı saat 10.00’da açıklanacaktır. Bugün Noel tatili dolayısıyla yurtdışı piyasaların çoğu tatilde olacaktır, bu sebeple global piyasalarda bugün önemli bir ekonomik veri beklenmemektedir. Perşembe günü akşam saatlerinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Brexit sonrası AB ile ticari ilişkilerde anlaşmaya varıldığını beyan etmiştir. Bu kararla, İngiliz Sterlin’indeki belirsizliklerin azalacağı beklenmektedir.

Satır Başları:

Borsalar Haftanın Son Seansına Giriş Yapıyor BIST100 endeksi Perşembe seansını %0,59 artış ile 1.426 puandan, BIST30 endeksi ise aynı şekilde %0,59 artış 1.575 puan seviyesinden tamamlamıştır. Sabah saatlerinde Döviz kurlarında hafif yükseliş görülmüştür. Dolar 9,57, Euro 9,24 seviyesinden işlem görmektedir. Brent petrol ise varil başına 51,37 $ seviyesine yükseliş göstermiştir.

BIST100 endeksi Perşembe seansını %0,59 artış ile 1.426 puandan, BIST30 endeksi ise aynı şekilde %0,59 artış 1.575 puan seviyesinden tamamlamıştır. Sabah saatlerinde Döviz kurlarında hafif yükseliş görülmüştür. Dolar 9,57, Euro 9,24 seviyesinden işlem görmektedir. Brent petrol ise varil başına 51,37 $ seviyesine yükseliş göstermiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, imalat sanayi kapasite kullanım oranını ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

Aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, imalat sanayi kapasite kullanım oranını ve reel kesim güven endeksini açıklayacak. TÜİK, saat 10.00’da Aralık ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

saat 10.00’da Aralık ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak. Sigaradan alınan ÖTV ve maktu vergi tutarları değiştirildi. Buna göre, daha önce % 67 olarak uygulanan vergi oranı % 63'e çekildi. Asgari maktu vergi tutarı 0,4569 TL'den 0,4883 TL'ye, maktu vergi tutarı 0,4539 TL'den 0,4851 TL'ye çıkarıldı.

ve maktu vergi tutarları değiştirildi. Buna göre, daha önce % 67 olarak uygulanan vergi oranı % 63'e çekildi. Asgari maktu vergi tutarı 0,4569 TL'den 0,4883 TL'ye, maktu vergi tutarı 0,4539 TL'den 0,4851 TL'ye çıkarıldı. IMF, ABD Doları'nın global rezerv para birimleri içinde payı 2020 3'ncü çeyrekte bir miktar azaldı. İkinci çeyrekte % 61,2 olan payı 3'ncü çeyrekte % 60,4'e geriledi.

ABD Doları'nın global rezerv para birimleri içinde payı 2020 3'ncü çeyrekte bir miktar azaldı. İkinci çeyrekte % 61,2 olan payı 3'ncü çeyrekte % 60,4'e geriledi. İngiltere Sağılık Bakanlığı verilerine göre, Covid-19'a karşı Pfizer-BioNTech ile 8 Aralık'ta başlayan aşılama kampanyasında 20 Aralık tarihine kadar 600 bindan fazla kişi aşılandı.

verilerine göre, Covid-19'a karşı Pfizer-BioNTech ile 8 Aralık'ta başlayan aşılama kampanyasında 20 Aralık tarihine kadar 600 bindan fazla kişi aşılandı. Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağladı.

BİST 100

Dün endeksin 1.426 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.432 ve en düşük 1.415 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % 0,59 artışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi günü 35,67 milyar TL hacimle kapattı.

Destek: 1.425

Direnç: 1.432

Şirket Haberleri:

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS): Şirketimiz markalar değer zincirinde yer almak üzere Doğuş Marine Services (Doğuş Denizcilik Hizmetleri) adıyla yeni bir birim kurulmuş ve 1 Ocak 2021 tarihi ile faaliyetlerine başlamasına karar verilmiştir. Doğuş Marine Services, öncelikle Denizcilik Sektörü Satış Sonrası Hizmetler ve Yedek Parça alanında hizmet vermeye başlayacak ve operasyon yapısının merkezi D Marin Göcek'te yer almak üzere yönetimi SEAT, Porsche ve DOD Genel Müdürlüğü'nde Sn. Anıl Gürsoy'a bağlı olacaktır.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM): Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın yatırımlarının finansmanı amacıyla, Finnvera (Finlandiya resmi destekli ihracat finansman kuruluşu) sigortası kapsamında Şirketimiz ile Citibank (Aracı Banka), JP Morgan (Kalkınma Finans Kurumu Temsilcisi) ve Societe Generale (Dokümantasyon Temsilcisi) arasında 189 milyon Dolar tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredinin nihai vadesi Eylül 2030 olup ortalama vadesi 4.3 yıldır. Kredinin yıllık faiz oranı 3m LIBOR + %0,70 olup, diğer peşin maliyetler ve sigorta primi dahil toplam maliyeti ise yıllık 3m LIBOR + %2.62'dir. J.P. Morgan Kalkınma Finansmanı Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu kredi işlemi, "Yüksek" seviyeli kalkınma yoğunluğuna sahip ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden 7 no'lu (makul fiyatlı ve temiz enerji), 9 no'lu (sanayi, yenilik ve altyapı) ve 12 no'lu (sorumlu tüketim ve üretim) hedeflerin gelişimine destek veren bir Kalkınma Finansmanı işlemi olarak vasıflandırılmıştır.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU): Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.12.2020 tarihli kararı doğrultusunda, Yazılım sektöründe faaliyet gösteren Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye tahsisli sermaye artışı yolu ile sermayenin %10'unu temsil eden toplam 2.333.500 adet pay için toplam 9.000.000 TL bedel karşılığında %10 oranında ortak olunmuştur. Söz konusu sermaye artırımı sonrasında Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesi 23.333.500 TL olacaktır. Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1998 yılında kurulmuş olup, 242 personeli ile Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri (SBYS) yazılımları üretimi, satışı ve hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. Hastanelerin tüm işlemlerinin dijital ortamda gerçekleştirilmesi için gereksinim duyulan yazılım ürünlerine sahip olan PROBEL, Türkiye'de Üniversite, Kamu ve Özel hastaneler olmak üzerinde 100'ün üzerinde sağlık kuruluşunda Sağlık Bilgi sistemi hizmeti vermektedir.

USDTRY

Güne 7,5754 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,5835 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,5900 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 7,5700 - 7,5500

Direnç: 7,5900 - 7,6100

EURTRY

Güne 9,2428 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,2420 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,2200 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 9,2200 - 9,2100

Direnç: 9,2600 - 9,2800

EURUSD

Güne 1,2184 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2197 seviyelerinde fiyatlanıyor. Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,2200 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1,2200 - 1,2200

Direnç: 1,2200 - 1,2200

XAUUSD

Güne 1.880 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.880 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1.880 – 1.879

Direnç: 1.880 – 1.880

BRENT

Güne 51,16 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 51,37 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın güne alıcılı başladığını izliyoruz.