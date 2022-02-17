Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,63 TL'den, Euro 15,52 TL'den, Sterlin ise 18,58 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,62 lira, avronun satış fiyatı ise 15,46 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.884 dolara yükselen altında, gram altın 824/825, çeyrek altın 1.326/1.327, Cumhuriyet altını ise 5.455/5.456 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,35 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 43 bin 163, Ethereum 3 bin 57 dolardan işlem görüyor.